LIGUE DES CHAMPIONS - Thilo Kehrer ne peut pas s'entraîner normalement depuis la finale de la Coupe de la Ligue. La raison ? L'Allemand a pris un coup à l'oreille et souffre d'une fracture selon L'Equipe.

Quand ça ne veut pas… Pour son quart de finale contre l'Atalanta Bergame, le PSG doit déjà composer sans Angel Di Maria (suspendu) et Layvin Kurzawa (forfait) mais aussi sûrement Marco Verratti. Kylian Mbappé est lui toujours incertain. Et pour ne rien arranger, Thilo Kehrer est aussi touché. Le défenseur allemand, qui enchaîne les pépins, souffre de… l'oreille.

Ce n'est pas courant mais celui qui devrait jouer dans le couloir droit à Lisbonne a reçu un coup face à Lyon en finale de la Coupe de la Ligue. Un coup loin d'être anodin puisqu'il a engendré une fracture à la surface de l'oreille, comme le révèle L'Equipe. L'ancien de Schalke 04 ou encore de Stuttgart ne peut depuis pas s'entraîner normalement. Il devrait cependant pouvoir tenir sa place face à l'Atatlanta. Mais pour la défense parisienne, c'est loin d'être idéal.

Juan Bernat est à peine revenu de blessure. Layvin Kurzawa est sur la touche. Et l'arrière-garde du PSG ne dispose plus de Thomas Meunier partir à Dortmund à la fin de la saison. Thomas Tuchel doit alors composer avec ce nouveau coup du sort pour préparer ce choc si important. Et ça ne l'aide pas vraiment.

