Keylor Navas : 5

Il ne peut rien sur les deux buts de Dortmund. C'est forcément frustrant. Surtout qu'avant, l'ancien Madrilène avait justifié le désir des dirigeants parisiens de le faire venir pour ces matches de C1. Sur un centre dangereux à ras de terre (24e) ou devant Jadon Sancho (27e) et Achraf Hakimi (49e), il avait été vigilant.

En bref : Ces deux buts viennent entacher une copie propre.

Presnel Kimpembe : 4

Ces dernières sorties n'avaient pas forcément été rassurantes avec quelques sautes de concentration. Et mardi soir, il a encore un raté devant Erling Braut Haaland qui aurait pu coûter cher (50e). En général, il n'a pas imposé sa puissance dans les duels. Sur le second but, il a même une hésitation coupable.

En bref : Ces derniers matches avaient donné quelques indications…

Thiago Silva : 4

On l'avait vu à Amiens, il n'est pas encore revenu au sommet de sa forme. Et cela s'est encore confirmé au Signal Iduna Park. Il a bien sûr signé quelques interventions précieuses (25e, 48e). Mais il a aussi été beaucoup moins tranchant que d'habitude. Lent, on l'a ainsi vu reculer sur certaines actions sans intervenir. Il est d'ailleurs impuissant devant Haaland sur le deuxième but allemand.

En bref : "O Monstro" n'avait rien d'un monstre dans le match que tout le monde attendait…

Erling Braut Haaland ouvre le score lors de la rencontre Borussia Dortmund-Paris Saint-Germain / Ligue des championsGetty Images

Marquinhos : 6

Aligné plus que prévu dans ce 3-4-3 inédit, il est monté en puissance au fil des minutes. Sans grande surprise pour un joueur qui revient de blessure. Mais ensuite, Paris a pu compter sur un bon Marquinhos. On l'a vu percutant dans les duels et chasser assez haut au milieu pour essayer de rassurer son équipe.

En bref : Dommage pour Paris, les autres défenseurs parisiens n'ont pas été sa hauteur.

Thomas Meunier : 4

Dans un système en 3-4-3 qu'il a l'habitude de pratiquer en sélection, on était en droit d'en attendre plus. Beaucoup plus même. Le Belge aurait pu avoir plus d'impact dans le domaine offensif. Et en défense où Dortmund a plus joué en transition, Jadon Sancho, qui est régulièrement venu de son côté, l'a mis à mal à une occasion en première période. Cerise sur le gâteau : il est suspendu pour le prochain match après avoir pris un carton jaune.

En bref : Son absence d'impact dans la zone offensive n'a pas aidé Paris.

Idrissa Gueye : 2

Qu'elle semble loin, sa masterclass de septembre dernier face au Real Madrid. Une nouvelle fois, Gueye a cruellement manqué d'impact dans le domaine physique. Bousculé dans l'entrejeu, très fébrile balle au pied, l'international sénégalais a perdu un nombre incalculable de ballons, offrant ainsi des munitions à Haaland (34e, 35e). Averti pour une intervention à retardement sur Axel Witsel (54e). A l'image de son match.

En bref : Celui qui a le plus souffert du dispositif tactique choisi par Thomas Tuchel. Un naufrage.

Marco Verratti et Idrissa Gueye luttent avec Emre Can lors de la rencontre entre le Borussia et le PSG, le 18 février 2020Getty Images

Marco Verratti : 6

Si Paris n'a pas totalement pris l'eau, c'est en grande partie grâce à lui. Marco Verratti a surnagé malgré le pressing des Borussen. Surtout, il a sauvé les siens à plusieurs reprises par des interventions salvatrices. Auteur de sept tacles réussis sur neuf tentés, dont un capital dans sa propre surface pour stopper Emre Can (21e), le "Petit Hibou" a tenu la baraque. Il est averti pour contestation en fin de match et sera suspendu pour le match retour.

En bref : Précieux défensivement, contenu offensivement. Il pourrait énormément manquer au retour.

Layvin Kurzawa : 4.5

Sa première période a laissé penser qu'il aurait pu être la bonne surprise à Paris. S'il n'a pas assez pesé offensivement comme Thomas Meunier, l'ancien Monégasque, aligné à la place de Juan Bernat, a montré l'intensité nécessaire pour ce genre de choc pendant longtemps face à Achraf Hakimi. Mais celui qui était proche de quitter le navire cet hiver a été moins rassurant au fil du match jusqu'à être rattrapé par ses errements de placement en défense. Et les deux buts viennent de son côté…

En bref : Dommage qu'il ne reste pas au même niveau tout le match.

Angel Di Maria : 4

Malgré la présence de Neymar, l'Argentin a souvent délaissé le couloir droit pour occuper l'axe. Rarement trouvé, très peu mobile, il a beaucoup souffert face à l'impact physique de Dan-Axel Zagadou. Il n'a pu combiner avec Meunier, timide offensivement. Il a logiquement été le premier sacrifié par Tuchel pour l'entrée de Pablo Sarabia (75e).

En bref : Frustré et frustrant.

Kylian Mbappé : 5

Kylian Mbappé a vécu deux matches en un. Aligné seul en pointe, l'attaquant a touché très peu de ballons en première période. Plus libre lors du second acte, l'international français s'est mis en confiance avec deux tentatives, peu après l'heure de jeu (65e, 66e). Puis il a fait la différence tout seul, sur une action soudaine, pour remettre offrir le but à Neymar et remettre Paris dans le match.

En bref : Un éclair qui change beaucoup de choses.

Neymar : 5

Il a eu le mérite de tenter, et d'être au bon endroit au bon moment pour pousser le ballon au fond des filets (75e). Mais une fois n'est pas coutume, Neymar n'a pas été capable de faire des différences, balle au pied. Il a été marqué de très près par les Allemands, a souvent évolué dos au jeu, et n'a pas vraiment été aidé par la neutralité des déplacements de ses compagnons offensifs.

En bref : En manque d'inspiration, à l'image de toute l'équipe.