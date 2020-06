LIGUE 1 – Dans un communiqué publié sur son site internet, Neymar a confirmé qu'il s'apprêtait à reprendre l'entraînement ce lundi, comme l'ensemble de ses coéquipiers du Paris Saint-Germain. Avec un objectif en tête : remporter la Ligue des champions.

Cette fois, Neymar a fait comme tout le monde. Le Brésilien, qui avait choisi de rentrer au Brésil durant le confinement, a bel et bien fait son retour en France il y a quelques jours pour retrouver l'entraînement avec le Paris Saint-Germain ce lundi 22 juin, comme il l'a confirmé sur son site officiel.

"Cette période était atypique, mais l'objectif principal était de rester en sécurité, avec un corps et un esprit stables", a-t-il confié. Si la perte de sa bataille judiciaire l'opposant au FC Barcelone a déjà refait parler de lui, le Brésilien a l'esprit clair : il pense "bien sûr beaucoup à la Ligue des champions", que le PSG disputera en août lors d'un inédit "Final 8".

Liga Barcelone remporte la bataille : Neymar va devoir verser 6,7 millions d'euros à son ancien club IL Y A UN JOUR

Neymar (Paris Saint-Germain) Crédit: Getty Images

"Je suis prêt et ravi de revenir, a assuré la superstar auriverde. Nous avons un groupe solide, conquis une qualification historique, avec de l'engouement et du dévouement, mais l'intensité du jeu me manque. Je suis impatient de retrouver le terrain et, si c'est la volonté de Dieu, de faire l'histoire". Paris n'attend que ça.

Ligue des champions Fair-play financier : Malgré une amende, l'OM pourra bien disputer la prochaine C1 ! IL Y A 19 HEURES