Plus de 300 supporters français avaient été arrêtés mardi soir, à quelques heures du coup d'envoi du match entre l'Ajax et le LOSC, dans une station de métro dans le sud-est d'Amsterdam, non loin du stade Johan Cruijff Arena. "Huit supporters français ont été placés en garde à vue. Ils sont suspectés de violences dans l'espace public à la station de métro Strandvliet", a déclaré la police amstellodamoise sur Twitter, précisant que les autres supporters avaient tous été relâchés au cours de la soirée.

"Le club condamne tout écart de comportement"

L'Ajax Amsterdam a sèchement battu Lille 3-0 mardi pour le compte de la 1ere journée de Ligue des champions, une compétition que les Lillois retrouvaient après sept ans d'absence. Près de 3.000 supporters des Dogues avaient fait le court déplacement (300 kilomètres) aux Pays-Bas pour assister au retour de leur équipe en C1. "Évidemment le club condamne tout écart de comportement et toute forme de violence, et se portera partie civile le cas échéant pour avoir accès aux pièces du dossier", a déclaré mardi soir à l'AFP le président de Lille, Gérard Lopez.

Plusieurs centaines de personnes se dirigeaient pacifiquement vers le centre-ville quand une vingtaine de supporters auraient lancé des fumigènes sur des rames de métro et perturbé le trafic, selon le dirigeant lillois. La police aurait arrêté ces fauteurs de troubles ainsi que tous les supporters lillois qui se trouvaient à proximité. Certains des supporters arrêtés marchaient sur les voies du métro, selon la télévision locale AT5.