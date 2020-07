LIGUE DES CHAMPIONS - Sale nouvelle pour l'Atalanta Bergame. Absent depuis maintenant plusieurs semaines pour des problèmes personnels, Josip Ilicic a mis un terme à sa saison en repartant en Slovénie. Autorisé à effectuer ce voyage par la Dea, il manquera le quart de finale de C1 face au PSG.

On se doutait que quelque chose n'allait pas pour Josip Ilicic. Absent depuis le 11 juillet dernier et le match face à la Juventus Turin, l'international slovène n'est plus réapparu depuis. Et officiellement, la raison de cette absence prolongée n'est pas connue. Selon les médias italiens, celui qui réalisait une saison exceptionnelle avant l'arrêt forcé lié à la pandémie de Covid-19 a malheureusement des problèmes personnels, qui vont le contraindre à manquer le "Final 8" de la Ligue des champions.

Ce vendredi soir, la chaîne Sky Italia a en effet annoncé que le numéro 72 de l'Atalanta était reparti en Slovénie pour régler sa situation délicate. Résultat, il ne tiendra pas sa place face au PSG, le 12 août prochain, en quart de finale de la Ligue des champions. Un coup (très) dur pour Gasperini et sa troupe. Cette saison, Ilicic a inscrit 21 buts toutes compétitions confondues, délivrant au passage 9 passes décisives. Lors du dernier match de C1 des siens, en huitième de finale contre Valence, il avait même réalisé un quadruplé.

