LIGUE DES CHAMPIONS - Encore trop juste physiquement, Ousmane Dembélé n'a pas été convoqué dans le groupe du Barça pour affronter le Napoli, samedi soir, en huitième de finale retour de la Ligue des champions. Antoine Griezmann est bien là, tout comme Lionel Messi.

Le couperet est tombé aux alentours de midi. Alors que le Barça s'apprête à affronter le Napoli, samedi soir, en huitième de finale retour de la Ligue des champions, Ousmane Dembélé ne sera pas de la partie. "On a pensé à le convoquer, mais malheureusement, les entraînements qu’il a fait avec le groupe sont peu nombreux, s'est justifié son entraîneur Quique Setién. On allait prendre un risque trop grand. Il n’a pas non plus une grande confiance. La meilleure décision est de ne pas le prendre. On verra la semaine prochaine, il viendra au Portugal."

Dans le reste du groupe, Antoine Griezmann est bien là, tout comme Clément Lenglet. Lionel Messi, sextuple Ballon d'Or, ne pouvait pas maqnuer ce rendez-vous capital pour le Barça.

