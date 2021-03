Pas gâté, le PSG. Le club de la capitale a hérité du Bayern Munich, son bourreau en finale la saison passée, lors du tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions effectué ce vendredi à Nyon. Les Bavarois s'étaient imposés à Lisbonne devant le club de la capitale (1-0) sur un but de Kingsley Coman. Le match aller aura lieu en Allemagne, le retour au Parc des Princes. L'autre affiche principale de ces quarts opposera le Real Madrid à Liverpool. Le Chelsea de Thomas Tuchel affrontera le FC Porto, tandis que Manchester City sera opposé au Borussia Dortmund.

Le Bayern était probablement l'adversaire que tous les autres clubs souhaitaient éviter. Après avoir tout raflé la saison passée, les hommes d'Hansi Flick n'ont pas relâché leur effort depuis la reprise. En tête de la Bundesliga, facilement qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des champions avec deux succès contre la Lazio Rome (1-4, 2-1), les sextuples champions d'Europe font figure de favori pour soulever la coupe aux grandes oreilles au mois de mai. C'est un véritable rouleau compresseur qui attend le club de la capitale.

Paris a cependant des arguments à faire valoir. Il aura le léger avantage de recevoir au match retour, même s'il est tout relatif avec l'absence du public. Surtout, les hommes de Mauricio Pochettino sortent de l'une de leurs plus grandes performances sur la scène européenne avec la qualification face au FC Barcelone de Lionel Messi, avec un succès éclatant au Camp Nou à la clé (1-4). Le PSG devrait aussi pouvoir compter sur Neymar, absent sur blessure face aux Catalans, pour tenter de faire tomber l'ogre bavarois et avance en demi-finales. Le vainqueur de cette confrontation y retrouver celui du duel entre Manchester City et le Borussia Dortmund.

Les affiches des quarts de finale

Manchester City (ANG) - Borussia Dortmund (ALL)

FC Porto (POR) - Chelsea (ANG)

Bayern Munich (ALL) - Paris Saint-Germain (FRA)

Real Madrid (ESP) - Liverpool (ANG)

Matches aller les 6 et 7 avril, retour les 13 et 14 avril

Les demi-finales potentielles

Bayern Munich (ALL) ou Paris Saint-Germain (FRA) - Manchester City (ANG) ou Borussia Dortmund (ALL)

Real Madrid (ESP) - Liverpool (ANG)

Matches aller les 27 et 28 avril - Retour les 4 et 5 mai

