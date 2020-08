LIGUE DES CHAMPIONS - Rudi Garcia est fier du parcours de l'OL, battu par le Bayern Munich mercredi en demi-finale (3-0). L'entraîneur lyonnais déplore le manque de réalisme qui a plombé ses joueurs. Et il redoute désormais le retour au quotidien de la Ligue 1.

Rudi Garcia est en entraîneur frustré. Déçu par un score qu'il trouve bien trop lourd. C'est ce que l'entraîneur lyonnais a laissé transparaître après l'élimination de l'OL, battu mercredi par le Bayern Munich (0-3) en demi-finale de la Ligue des champions. Il n'en reste pas moins fier de son équipe. Mais Garcia sait aussi que l'histoire aurait pu être bien différente à peu de choses près. "La déception prédomine même si on peut être fier de notre parcours et notre match, on a manqué de réussite au début du match car les deux plus grosses occasions nous les avons", a-t-il lâché.

Il y a eu ce duel perdu par Memphis Depay face à Manuel Neuer, ce centre de Maxwel Cornet intercepté par Jérôme Boateng alors que Karl Toko-Ekambi était prêt à convertir l'offrande, puis le poteau du même Toko-Ekambi… une minute avant l'ouverture du score du Bayern. "On doit mener et on se retrouve menés après une action individuelle de Gnabry, a froidement résumé Garcia. On a ce sentiment d'injustice qui nous a plombé un peu. Quand on ne marque pas on ne peut pas se qualifier, mais bravo à mes joueurs qui ont montré à la France entière... On a perdu, on est éliminés, on voulait absolument aller en finale, on y croyait et on avait raison d'y croire."

La frustration n'en est que plus grande. Mais l'OL va vite devoir la digérer. Car la Ligue 1 reprend rapidement et l'OL doit se tenir prêt. "Il faut vite se replonger dans le championnat, cela va venir vite et je crains un peu cela, a reconnu l'entraîneur rhodanien. Quand on joue la Ligue des champions, qu'on fait des exploits, va falloir se replonger le quotidien, or il est très important car on sait qu'on ne jouera pas de coupe d'Europe et qu'on s'y qualifiera la saison suivante via le championnat. Donc le championnat est très important." Et dans cette optique, l'OL a toutes les raisons de s'appuyer sur sa formidable épopée européenne. Même si sa demi-finale laisse fatalement des regrets.

