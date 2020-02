Large vainqueur de Chelsea mardi (0-3), et quasiment qualifié pour les quarts de finale de la C1 avant même le match retour, le Bayern Munich a tout de même laissé des plumes à Londres. En plus de Kingsley Coman, blessé à la cuisse et absent cinq jours, le leader de la Bundesliga va également être privé de son attaquant Robert Lewandowski. Le Polonais souffre d'une "fissure de l'arête tibiale à l'articulation du genou gauche", d'après un communiqué publié par le club mercredi après-midi. Il sera absent "environ quatre semaines".

Actuel meilleur buteur de la Ligue des champions, avec 11 réalisations, et co-meilleur buteur de la Bundesliga avec 23 buts, Lewandowski manquera le 8e de finale retour face à Chelsea, à l'Allianz-Arena le 18 mars prochain. Il devrait néanmoins être de retour pour le choc de la Bundesliga, prévu le 4 avril à Dortmund.