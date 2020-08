LIGUE DES CHAMPIONS - Après l'annonce de deux cas de coronavirus par l'Atlético de Madrid dimanche, le quotidien espagnol AS révèle lundi qu'il s'agirait bien de deux joueurs de l'équipe première. L'UEFA a confirmé la tenue du quart de finale entre les Colchoneros et Leipzig.

L'Atlético de Madrid a demandé de respecter leur anonymat et le secret médical. S'il ne donne pas de noms, le quotidien madrilène AS a tout de même fait sa petite enquête sur les deux membres des Colchoneros testés positifs au coronavirus. Lundi, le journal dévoile ainsi que les deux cas concernés seraient bien des joueurs de l'équipe première, ce qui ferait craindre une propagation du virus plus grande au sein du club.

Alors que l'Atlético de Madrid devait prendre l'avion pour Lisbonne lundi, il le fera finalement mardi. Auparavant, de nouveaux dépistages PCR seront effectués sur tous les membres de la délégation qui doit se rendre à Lisbonne. Cette annonce a notamment entraîné l'afflux de messages malveillants à l'égard de Thomas Lemar sur les réseaux sociaux, certains internautes "espérant" que l'international français, en difficulté et en manque de confiance actuellement, soit parmi les contaminés.

L'UEFA garde la date prévue

Jules Koundé, qui évolue au FC Séville, a d'ailleurs pris la défense de son compatriote sur Twitter. "Je vois des messages désirant que Thomas Lemar ait le COVID... Sincèrement vous n'avez pas honte ? Un peu de respect, on parle de vie humaine, ce n'est pas une blague", a-t-il posté.

Une chose est sûre, la nouvelle n'est pas rassurante. Et au mieux, le programme des entraînements des Colchoneros avant le quart de finale de Ligue des champions contre Leipzig, jeudi, risque bien d'être bouleversé. Pour le moment, pas de panique du côté de l'UEFA. Un porte-parole de l'instance a indiqué que le match était toujours programmé le 13 août à 21h (19h à Lisbonne).

