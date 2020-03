Kylian Mbappé n'a pas totalement gagné sa course contre-la-montre. Présent dans le groupe du PSG malgré une angine qui l'a tenu à l'écart du groupe lundi et mardi, l'attaquant parisien n'a cependant pas été jugé apte à débuter la rencontre décisive face au Borussia Dortmund. Il sera sur le banc des remplaçants au coup d'envoi de ce 8e de finale retour de Ligue des champions, disputé à huis clos au Parc des Princes. Pablo Sarabia évoluera ainsi dans l'axe de l'attaque avec Edinson Cavani, préféré à Mauro Icardi en pointe.

Juan Bernat est lui aussi dans le onze de départ. Rarement utilisé depuis une blessure au mollet contractée en janvier, l'Espagnol n'était pas forcément attendu dans un rôle de titulaire en tant qu'arrière gauche. Layvin Kurzawa fait les frais des choix des Thomas Tuchel et commencera sur le banc. Le reste du onze parisien est sans grande surprise. Thiago Silva forfait, Marquinhos évoluera bien en défense centrale avec Presnel Kimpembe. Leandro Paredes, écarté du groupe à l'aller, se retrouve ainsi titulaire avec Idrissa Gueye dans l'entrejeu en l'absence de Marco Verratti, suspendu.

Thomas Meunier l'est également et sera remplacé par Thilo Kehrer au poste d'arrière droit. Keylor Navas, Angel Di Maria et Neymar sont également titulaires et auront un rôle majeur pour aider Paris à renverser la situation après la défaite concédée en Allemagne au match aller (2-1). Le Borussia aligne pour sa part un onze similaire à celui aligné il y a quinze jours au Signal Iduna Park. Forfait sur blessure lors de cette rencontre, Julian Brandt sera remplaçant au Parc.