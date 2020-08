Ousmane Dembélé et Antoine Griezmann se félicitent sous le maillot du FC Barcelone, le 24 septembre 2019.

LIGUE DES CHAMPIONS - Les attaquants français du FC Barcelone Ousmane Dembélé et Antoine Griezmann, de retour de blessure, ont participé à une partie de l'entraînement collectif, samedi, aux côtés de leur compatriote Clément Lenglet, qui a lui totalement repris, à une semaine de la Ligue des champions.

On peut dire que le timing est plutôt bon pour les Français du Barça. "La bonne nouvelle du jour nous vient des attaquants français Ousmane Dembélé et Antoine Griezmann, qui ont fait une partie de la séance avec le groupe", a indiqué le club catalan sur son site, photos des champions du monde souriants à la clé. Les deux compères poursuivent leur processus de récupération en vue du 8e de finale retour de C1 contre Naples, samedi prochain, après le 1-1 arraché à l'aller en Italie grâce à un but de Griezmann. La présence de ce dernier à ce rendez-vous crucial pour le club blaugrana semble crédible, contrairement à celle de Dembélé, encore très hypothétique.

Lenglet peut démarrer face à Naples

Griezmann s'était blessé au quadriceps droit lors de la victoire contre Valladolid (1-0) le 11 juillet, pour l'avant-dernière journée de Liga, remportée par le Real Madrid. Dembélé a lui vécu une saison plus compliquée en raison d'une blessure à la cuisse droite. Il avait rechuté le 3 février dernier à l'entraînement et avait été opéré le 11 février à Turku, en Finlande. Si son temps d'absence, estimé à six mois, s'achève cette semaine, il semble peu probable que Dembélé soit présent contre Naples compte tenu de sa longue période d'inactivité.

Tous les voyants sont au vert en revanche pour l'autre Français, Clément Lenglet, blessé à l'aine le 19 juillet mais qui a samedi "déjà terminé l'entraînement avec l'équipe", de retour au travail après un jour de repos. Le défenseur pourrait donc être aligné aux côtés de Gerard Piqué en charnière face aux Napolitains.

