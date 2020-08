LIGUE DES CHAMPIONS - En rejoignant le PSG au stade des quarts de finale de la compétition, l'Olympique Lyonnais a réalisé un authentique exploit. Dans la version moderne de la C1, il ne s'agit que de la 4e fois que deux clubs français atteignent la même année ce stade de la compétition.

Cela faisait une décennie que les Lyonnais n'avaient pas été à pareille fête. En ne s'inclinant que 2-1 à Turin après une victoire 1-0 à domicile à l'aller, les joueurs de Rudi Garcia ont obtenu leur billet pour les quarts de finale de la Ligue des champions pour la première fois depuis 2010 (défaite en demi-finale contre le Bayern Munich à l'époque). Et en réalisant l'exploit de faire tomber la Juve, ils ont aussi rejoint le PSG parmi les 8 dernières équipes encore en lice en C1, une bénédiction pour l'indice UEFA du football français.

Car à l'échelle tricolore, il faut bien l'avouer, avoir deux clubs en quarts de finale de la Ligue des champions moderne fait presque figure d'exception. Ce n'est d'ailleurs que la quatrième fois que cela arrive : en 2004, Lyon et Monaco étaient les heureux élus, puis Lyon et Bordeaux en 2010 (qui s'étaient d'ailleurs affrontés à ce stade), enfin, Monaco et le PSG y étaient parvenus il y a cinq ans.

A noter que jamais deux clubs tricolores ne se sont retrouvés dans le dernier carré la même année. Le PSG et l'OL, respectivement opposés à l'Atalanta Bergame et Manchester City, savent ce qui leur reste à faire.

