Il y a eu du spectacle un peu partout sur les pelouses d'Europe ce mardi soir. Et le Signal Iduna Park a assisté à l'une des rencontres renversantes de la soirée. Mené 2-0 à la mi-temps par l'Inter Milan, qui dominait de la tête et des épaules, le Borussia Dortmund s'est sublimé en seconde période pour finalement s'imposer dans le sillage d'Achraf Hakimi, auteur d'un doublé (51e, 77e). Les Allemands reviennent à un point du FC Barcelone, en tête du groupe F, alors que les Intéristes pointent à la troisième place et s'éloignent des huitièmes de finale à deux journées de la fin de la phase de poules.

Plus d'infos à suivre...