Pas de bonne surprise pour Edinson Cavani. El Matador ne sera pas titulaire pour le match face au FC Bruges comptant pour la 4e journée de Ligue des champions, mercredi au Parc des Princes (21h00). Mauro Icardi lui a été préféré pour le poste d'avant-centre et composera le trio d'attaque parisien avec Angel Di Maria et Kylian Mbappé. Cavani, qui n'a toujours pas débuté une rencontre depuis son retour de blessure le 18 octobre dernier face à Nice (1-4), sera donc une nouvelle fois sur le banc des remplaçants au coup d'envoi.

Il n'y a d'ailleurs pas la moindre surprise dans la composition de Thomas Tuchel. L'entraîneur parisien a reconduit son habituel 4-3-3 avec le trio Marquinhos-Gueye-Verratti au milieu. Absent lors de la défaite à Dijon (2-1), l'Italien fait ainsi son retour dans le onze parisien tout comme Thiago Silva, titulaire en défense centrale avec Presnel Kimpembe. Colin Dagba et Juan Bernat occuperont les postes de latéraux, respectivement à droite et à gauche, tandis que Keylor Navas gardera le but du club de la capitale, leader de son groupe après avoir remporté ses trois premiers matches.