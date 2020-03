Thiago Silva est en passe de réussir son pari. Blessé à la cuisse droite le 23 février lors du match de championnat PSG-Bordeaux (4-3), le Brésilien avait été annoncé forfait pour la réception de Dortmund mercredi en huitièmes de finale de Ligue des champions. Mais l'ancien Milanais y a cru, s'est accroché, et devrait finalement pouvoir tenir sa place pour le match le plus important de la saison du club de la capitale. Thomas Tuchel, l'entraîneur parisien, a confirmé cette information vendredi en conférence de presse.

"Je suis optimiste pour Thiago Silva, il n'a pas de douleur, il est dans le timing, a déclaré le technicien allemand à la veille du déplacement à Strasbourg comptant pour la 28e journée de L1. Il effectue son premier entraînement aujourd'hui (vendredi) avec l'équipe mais ne prendra pas part aux exercices plus intensifs. Demain (samedi) et dimanche il travaillera avec plus d'intensité, après on décidera."

Vidéo - Tuchel : "La prolongation de Thiago Silva ? On doit attendre" 00:32

Thomas Tuchel a également précisé que le Brésilien "voulait absolument jouer contre Dortmund". "Si Thiago Silva est présent, cela aura une influence sur la position de Marquinhos", a assuré l'Allemand. Des propos qui laissent sous-entendre que l'ancien joueur de l'AS Rome pourrait jouer en position de milieu défensif mercredi en Ligue des champions devant le duo de défenseurs centraux Thiago Silva-Kimpembe. Toujours dans l'attente d'une prolongation de contrat, le défenseur de 35 ans aura à coeur de prouver au club de la capitale qu'il peut encore rendre de précieux services.