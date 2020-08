LIGUE DES CHAMPIONS - En conférence de presse d'après match, l'entraîneur du Bayern Hansi Flick est revenu sur la qualification des siens face à Chelsea, mais s'est surtout projeté sur le quart de finale à venir face au FC Barcelone.

Déjà favori, le Bayern a une nouvelle fois démontré sa supériorité samedi face à Chelsea (4-1). Et cette prestation a fait plaisir à l'entraîneur bavarrois. "Mon équipe a très bien joué, nos 30 première minutes ont été top, Chelsea n'a quasiment eu aucune action" a réagi Flick après la rencontre. "Maintenant il faut qu'on se repose rapidement, nous avons annulé l'entraînement demain matin (dimanche) pour que les joueurs puissent avoir un petit déjeuner en famille, et nous prenons l'avion demain après-midi pour le Portugal."

Nous n'avons pas à nous cacher

Mais Flick ne s'est pas arrêté là, et s'est quelque peu projeté sur le quart de finale qui l'attend face au FC Barcelone : "Barcelone ? Nous avons du respect pour tous les adversaires. Nous allons bien nous préparer, comme contre n'importe quel adversaire. On ne peut pas se fixer uniquement sur Messi, ils ont d'autres joueurs de très grande qualité, il faut donc avoir un paquet complet, et comme nous l'avons fait aujourd'hui contre Chelsea, surveiller tous les joueurs."

David Alaba, quant à lui, s'est montré confiant après la rencontre face à Chelsea. Le défenseur croit en son équipe et en ses forces : "Nous nous réjouissons énormément de rencontre Barcelone. Ils ont une très belle équipe, de très bons joueurs, mais sur ce qu'on a montré ces dernières semaines et ces derniers mois, nous n'avons pas à nous cacher." Le rendez-vous est donné.

