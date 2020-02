Les coups durs pleuvent pour Tottenham. Déjà privé d'Harry Kane pour plusieurs semaines, le club londonien va aussi devoir se passer son arme offensive première, Heung-min Son. Le Sud-Coréen souffre d'une fracture du bras après le match face à Aston Villa le weekend dernier et va être opéré selon un communiqué des Spurs. Il sera logiquement "absent plusieurs semaines" précise le club qui doit affronter Leipzig en huitième de finale aller de Ligue des champions mercredi.

Neuf buts en Premier League, cinq en Ligue des champions, Heung-min Son réalise une excellente saison sous le maillot des Spurs. Surtout, son remplacement dans l'axe après la blessure d'Harry Kane était une vraie réussite. Il a scoré sur les trois derniers matches de Premier League de Tottenham, contre Norwich (le but du 2-1), face à Manchester City (le but du break) et contre Aston Villa (un doublé pour renverser la vapeur) mais surtout sur les cinq derniers toutes compétitions confondues (en ajoutant la Cup).

Heung-Min SonGetty Images

A la veille du huitième de finale aller de Ligue des champions face à Leipzig, c'est un vrai coup dur pour José Mourinho qui voit son potentiel offensif être encore amputé. Déjà bien moins inspiré que la saison dernière, Tottenham va encore devoir se réinventer pour performer. Lucas Moura, Erik Lamela ou encore le nouveau venu, Steven Bergwijn, pourraient se voir contraint d'occuper un poste qui n'est pas le leur à la base.