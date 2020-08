LIGUE DES CHAMPIONS - Au tour de Thomas Tuchel. Comme bon nombre de ses joueurs, l'entraîneur du Paris Saint-Germain s'est blessé avant le quart de finale de C1 qui opposera le champion de France à l'Atalanta.

Après Mbappé, Kurzawa, Verratti et Kehrer, c'est au tour de… Thomas Tuchel de rejoindre l'infirmerie. Ce vendredi, le Paris Saint-Germain a annoncé que son entraîneur souffrait d'une entorse de la cheville gauche, ainsi que d'une fracture du 5ème métatarsien. Le technicien allemand s'est blessé lors d'une séance de sport, jeudi soir. Il devrait tout de même être présent sur le banc pour le quart de finale de Ligue des champions opposant le club parisien à l'Atalanta Bergame, mercredi prochain.

Mais cette information ne devrait pas aider à dissiper la psychose qui s'est installée ces derniers jours autour du champion de France. Depuis la blessure subie par Kylian Mbappé, lui aussi gêné par une entorse et encore très incertain pour la rencontre, plusieurs joueurs ont été touchés. Marco Verratti restera probablement sur la touche. Layvin Kurzawa est forfait alors que Juan Bernat se remet à peine d'une gêne au mollet. Et Thilo Kehrer, lui, est touché à l'oreille. Il reste cinq jours aux joueurs (et à l'entraîneur, donc) du PSG pour se remettre sur pied…

