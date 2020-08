Kylian Mbappé à la veille de la finale de Ligue des champions entre le PSG et le Bayern Munich, le 22 août 2020

LIGUE DES CHAMPIONS – Kylian Mbappé a fait du Kylian Mbappé. A la veille de disputer sa première finale de C1, ce dimanche, lors du match opposant le Paris Saint-Germain au Bayern Munich, l'attaquant français a une nouvelle fois affiché son étonnante sérénité. Pour lui, décrocher le titre n'est ni une fin ni un aboutissement. Mais simplement la suite logique.

Il l'a dit avec beaucoup de précaution, comme s'il savait que ce n'était pas quelque chose de normal. Mais lorsqu'il a été interrogé, juste après son apparition en conférence de presse, sur la manière dont il allait se préparer mentalement pour sa première finale de Ligue des champions, Kylian Mbappé n'a pu s'empêcher de dire autre chose que la vérité.

"Je ne suis peut-être pas le meilleur exemple, a-t-il concédé. Mais je ne vais rien faire de spécial. Je rigole, je regarde des films, j'appelle des amis. Dimanche sera un jour comme un autre, jusqu'à 19h30, où il faudra rentrer dans le match." On le sait depuis longtemps mais la sérénité avec laquelle l'attaquant du Paris Saint-Germain aborde les grands rendez-vous épatera toujours.

Ligue des champions D'inconnu à "meilleur latéral gauche au monde" : La comète Davies prend tout le monde de court IL Y A 15 HEURES

Ecouter le FC Stream Team

Le prodige de Bondy n'est plus tout à fait celui qu'il était il y a un peu plus de deux ans, à l'époque où il s'apprêtait à disputer une finale de Coupe du monde et où, déjà, la manière dont il digérait les évènements laissait penser qu'il était un joueur à part. Mais il faut tout de même le rappeler : Mbappé n'a pas encore 22 ans mais pour lui, assumer sa façon d'être est aussi important que de tenir ses promesses.

"C'est la raison pour laquelle je suis venu ici, a-t-il rappelé. J'ai toujours dit que je voulais marquer mon pays." Et qu'importe si le chemin a été long et périlleux : "On a connu plusieurs désillusions mais on est en finale. Ça montre qu'on n'a pas lâché. Je n'ai pas lâché. C'est ma mission. Quand j'ai signé ici, j'ai dit que j'étais venu pour ça."

Play Icon WATCH Dimanche, Mbappé peut devenir un joueur unique pour Paris et au regard de l'histoire 00:04:11

Pas besoin d'être trop concentré…

Lui n'a pas perçu l'épopée parisienne comme une délivrance, ni même comme un aboutissement. Pour un joueur comme lui, qui place sa volonté d'atteindre les plus hauts sommets au-delà du reste, il ne s'agissait ni plus ni moins d'une évidence. Son étonnante tranquillité, à la veille du match le plus important de l'histoire de son club, n'est qu'une conséquence de ce fait.

"Pour bien entrer dans cette finale, il faut prendre le jour comme il vient, être proche du groupe, ensemble, unis, et rigoler, a-t-il expliqué, avec l'aisance d'un vétéran. Il faut être concentré sur l'objectif mais aussi assez décontracté. Lorsque vous être trop concentré, vous faites le match une fois, deux fois, trois fois… Il n'y a pas besoin. On reste déjà une heure dans le vestiaire avant d'aller à l'échauffement."

Play Icon WATCH "Un trio parisien aura la clé face au Bayern mais ce n'est pas forcément celui auquel on pense" 00:04:25

Dimanche, avant le coup d'envoi et certainement un peu après, tous les supporters du Paris Saint-Germain auront la boule au ventre. Certains joueurs parisiens aussi ? Peut-être. A quelques exceptions près (Di Maria, Neymar, Navas…) très peu savent appréhender cet enjeu, alors que le Bayern Munich jouit d'un statut de "quasi habitué" qui s'étend à ses joueurs.

Mbappé, lui, pénètrera sur la pelouse avec son équipement habituel : l'ambition. Et la présence de l'imposant Manuel Neuer en face de lui n'y changera rien. "Je me suis entraîné et j'ai toujours rêvé jouer contre les meilleurs, a souligné le buteur. Quand tu veux être le meilleur, il faut battre les meilleurs." Le prodige ne se contente de rien, certainement pas de faire partie du gratin. Lui veut être seul au sommet. Du Mbappé tout craché.

Play Icon WATCH Mbappé : "Quand tu veux être le meilleur, il faut battre les meilleurs" 00:00:22

Ligue des champions Les clés tactiques : comment le PSG peut faire tant de mal à ce Bayern IL Y A UN JOUR