Ce mardi à Stamford Bridge, un Bayern en démonstration a infligé une très lourde défaite à Chelsea (0-3). Les Bavarois ont fait forte impression et ont obtenu un succès totalement logique, tant leur emprise sur la rencontre a été totale. Un doublé de Gnabry, et un nouveau but de Lewandowski, placent le Bayern dans une position très confortable avant le match retour. Seul bémol de la soirée, la nouvelle blessure, à la cuisse, de Kingsley Coman.

Plus d'infos à suivre...