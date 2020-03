Cela ne faisait aucun doute. Et l'UEFA a fini par mettre fin à un suspense faux et inutile jeudi. La rencontre entre la Juventus Turin et l'Olympique Lyonnais dans le cadre des 8es de finale retour de la Ligue des champions, qui devait avoir lieu mardi 17 mars, a officiellement été reportée. La mise en quarantaine du club piémontais après le test positif de son défenseur Daniele Rugani au COVID-19, annoncée mercredi soir, a justifié un choix des plus logiques de la part de l'instance européenne du football.

Plus d'informations à suivre...