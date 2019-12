Plus qu'une soirée, et tout le monde sera fixé. Alors que la phase de groupes de la Ligue des champions approche de son dénouement, quatorze équipes ont d'ores et déjà validé leur billet pour les huitièmes de la compétition. Parmi eux, deux formations françaises : le PSG, qui sera tête de série, et Lyon, qui figurera dans le chapeau 2.

Epargné, le PSG ? Pas si sûr...

Etant ressortissants d'une même association nationale, les deux clubs hexagonaux ne pourront pas s'affronter au prochain tour. Les deux risquent malgré tout de tomber sur un gros morceau, comme Chelsea ou Tottenham pour les Parisiens et le FC Barcelone ou Liverpool pour les Gones. Rappelons que les équipes positionnées dans le chapeau 1 auront le privilège de recevoir au match retour. Le tirage au sort des huitièmes aura lieu le lundi 16 décembre prochain.

Chapeau 1 (1ers de groupe)

PSG (FRA)

Bayern Munich (ALL)

Manchester City (ANG)

Juventus Turin (ITA)

Liverpool (ANG)

FC Barcelone (ESP)

RB Leipzig (ALL)

Valence (ESP)

Chapeau 2 (2es de groupe)

Real Madrid (ESP)

Tottenham (ANG)

Shakhtar Donetsk (UKR) ou Dinamo Zagreb (CRO) ou Atalanta Bergame (ITA)

Atlético Madrid (ESP) ou Bayer Leverkusen (ALL)

Naples (ITA)

Borussia Dortmund (ALL)

Lyon (FRA)

Chelsea (ANG)

Les reversés en 16es de finale de Ligue Europa (3es de groupe)

Club Bruges (BEL) ou Galatasaray (TUR)

Etoile Rouge Belgrade (SER) ou Olympiakos (GRE)

Shakhtar Donetsk (UKR) ou Dinamo Zagreb (CRO) ou Atalanta Bergame (ITA)

Atlético Madrid (ESP) ou Bayer Leverkusen (ALL)

Red Bull Salzbourg (AUT)

Inter Milan (ITA)

Benfica Lisbonne (POR)

Ajax Amsterdam (PBS)