Contrairement à PSG-Dortmund, le huitième de finale retour de Ligue des champions entre Leipzig et Tottenham aura bien lieu mardi avec des spectateurs. "Cette décision ne s'applique qu'à ce seul match", a néanmoins déclaré le porte-parole de la ville de Leipzig, Matthias Hasberg, au SID, filiale sportive de l'AFP. La ville a finalement opté pour le statu quo, estimant que comme "la Grande-Bretagne n'est pas une zone à haut risque" et que les billets "sont personnalisés" et donc facilement traçables, le danger de transmission de la maladie était minime.

Cette décision va à l'encontre de la préconisation du ministre de la Santé

La Saxe, région de l'est de l'Allemagne où se situe Leipzig, est actuellement peu touchée par l'épidémie du Covid-19 : 10 cas y sont recensés sur les 1.112 répertoriées en Allemagne, selon le dernier décompte officiel des autorités lundi matin. Cette décision va cependant à l'encontre de la préconisation du ministre de la Santé allemand Jens Spahn qui dimanche avait appelé à annuler "jusqu'à nouvel ordre des événements de plus de 1.000 personnes".

Le RB Leipzig a remporté le match aller 1-0 à Londres et possède donc une bonne chance d'éliminer le finaliste de la saison dernière, désormais entraîné par Jose Mourinho.