LIGUE DES CHAMPIONS - Le Paris Saint-Germain est face à un énorme défi pour rivaliser dans le jeu avec le Bayern Munich en finale dimanche (21h00), à Lisbonne. La machine bavaroise a tout balayé sur son passage jusqu'ici. Mais elle a des failles. Et la formation de Thomas Tuchel a les qualités pour les exploiter.

Lyon a échoué là où personne n'a réussi jusqu'ici. Sans avoir à rougir, les Rhodaniens ont fini par exploser devant le Bayern Munich (3-0). Mais ils ont laissé entrevoir quelques espoirs pour le PSG, adversaire du club bavarois en finale. La formation d'Hansi Flick a montré quelques failles dont le club de la capitale pourrait profiter. Car ses points se prêtent finalement assez bien aux faiblesses munichoises. Même si elles sont relatives.

L'entrejeu, c'est le secteur clé. Celui que le Paris Saint-Germain doit maîtriser pour couper les circuités préférentiels du Bayern. Le passage du 4-4-2 au 4-3-3 pour ce Final 8 a eu des vertus positives. Les hommes de Thomas Tuchel ont une meilleure assise défensive avec ce milieu renforcé. L'équipe parisienne est moins exposée et sa densité dans l'entrejeu lui permet d'optimiser ses forces dans la récupération du ballon. C'est un enjeu essentiel au moment d'affronter le Bayern, très performant dans cet aspect du jeu.

L'homme à maîtriser, c'est Müller

Thomas Müller est redevenu un véritable poison depuis la prise de fonction d'Hansi Flick. En soutien de Robert Lewandowski dans le 4-2-3-1 du Bayern, il cause des dégâts très importants par ses mouvements incessants, sa justesse de jeu et son instinct dans le dernier geste. Paris doit impérativement le maîtriser pour limiter les relations entre le milieu et l'attaque bavaroise. Il a justement le joueur idoine pour le faire. Le positionnement de Marquinhos en sentinelle dans le 4-3-3 de Tuchel est de nature à contrarier Müller.

Déjà parce que le Brésilien va se trouver régulièrement dans les mêmes zones de jeu que l'Allemand. Aussi parce qu'il a le profil pour neutraliser le milieu offensif du Bayern. L'ancien Romain a la vitesse et les volumes de courses pour contrôler les déplacements du Bavarois. Il a aussi la dimension physique pour résister à son impact dans les duels. Ses coéquipiers devront être vigilants car l'Allemand a un talent fou pour libérer des espaces à ses partenaires. Mais si Marquinhos parvient à le maîtriser, cela limitera considérablement la force de frappe offensive munichoise.

Marathon et dépassement de fonction

Maîtriser Müller, c'est forcer le Bayern à jouer sur les côtés. Cela ne lui posera pas de problème. L'équipe de Flick est particulièrement performante sur les ailes, où les attaquants, très doués en contre un, bénéficient en plus du dédoublement de latéraux très rapides, à l'image d'Alphonso Davies. La réponse parisienne ne peut-être que collective. Dans cette optique, les deux relayeurs ne seront pas les seuls à devoir défendre. Il faudra aussi l'aide déterminante des attaquants.

Le rythme infernal imposé par le Bayern implique une débauche physique de tous les instants. Pour les relayeurs, il s'agira non seulement d'aller presser les deux milieux allemands, vraisemblablement Thiago et Leon Goretzka, mais aussi de couvrir les côtés pour éviter aux latéraux parisiens de se retrouver en infériorité numérique. C'est un véritable marathon qui les attend. Pour le mener à bien, les attaquants parisiens vont devoir dépasser leur fonction et les soulager régulièrement en suivant les montées des latéraux du Bayern. Car au bout de leurs efforts, il peut y avoir la meilleure des récompenses.

Neymar aura de la liberté

Se démultiplier pour contrôler le Bayern à la fois dans l'axe et sur les côtés, c'est le prix à payer pour exploiter la liberté de Neymar. On ignore encore le plan imaginé par Flick pour neutraliser le Brésilien. Mais par rapport au plan de jeu du Bayern, il devrait bénéficier d'espaces. Son positionnement en soutien du duo d'attaque dans le nouveau système mis en place par Tuchel lui donne la perspective de faire des ravages dans l'axe, entre le milieu et l'attaque. Car c'est une zone que les Munichois ont du mal à cadrer dans leur organisation en 4-2-3-1.

Cela pourrait éventuellement inciter Flick à repositionner Joshua Kimmich au milieu si Benjamin Pavard est apte à débuter au poste de latéral droit. L'Allemand est probablement mieux armé que Thiago ou Goretzka pour défendre sur Neymar. Mais le Brésilien n'en sera pas moins dans une situation favorable pour faire des différences dans une zone qu'il affectionne. Par son dribble, par ses passes pour des cibles aussi redoutables que Kylian Mbappé ou Angel Di Maria, il peut mettre à mal une défense qui a affiché quelques limites face à Lyon. Il restera alors à marquer pour exploiter pleinement les failles bavaroises. C'est bien là que l'OL a échoué.

