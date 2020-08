LIGUE DES CHAMPIONS - L'entraîneur lyonnais Rudi Garcia a choisi de conserver le onze victorieux de Manchester City pour affronter le Bayern Munich mercredi (21h00) en demi-finale à Lisbonne. Karl Toko-Ekambi a ainsi été préféré à Moussa Dembélé, pourtant auteur d'un doublé face aux Anglais. Au Bayern, Hansi Flick a reconduit l'équipe qui a humilié le Barça. Benjamin Pavard est remplaçant.

Rudi Garcia a choisi de ne rien changer. Il y avait pourtant de quoi hésiter. Moussa Dembélé, décisif avec son doublé en sortie de banc face à Manchester City (3-1) en quarts de finale, pouvait espérer une place de titulaire contre le Bayern Munich mercredi à Lisbonne, en demi-finale (21h00). L'ancien parisien sera finalement remplaçant. L'entraîneur lyonnais a maintenu sa confiance à Karl Toko-Ekambi pour accompagner Memphis Depay dans le duo d'attaque de l'OL.

C'était la seule incertitude du onze lyonnais. Sans surprise, Garcia a reconduit son 3-5-2 avec une défense à trois têtes formée par Jason Denayer, Marcelo et Marçal devant le gardien Anthony Lopes. Au milieu, on retrouvera Bruno Guimaraes, Maxence Caqueret et Houssem Aouar, tandis que Léo Dubois et Maxwel Cornet auront la charge d'animer les couloirs, respectivement à droite et à gauche.

Composition OL

Lopes (G) - Denayer, Marcelo, Marcal - Dubois, Caqueret, Guimarães, Aouar, Cornet - Toko-Ekambi, Dapay (Cap.)

Coman aussi sur le banc

Au Bayern, il n'y a pas de changement non plus. Tout juste revenu de blessure, Benjamin Pavard débutera sans surprise sur le banc. Joshua Kimmich conserve ainsi le poste de latéral droit dans une défense où il sera épaulé par Jérôme Boateng, David Alaba et Alphonso Davies pour protéger le gardien Manuel Neuer.

Thiago Alcantara, excellent face au Barça, sera une nouvelle fois associé Leon Goretzka dans l'entrejeu. Devant, Thomas Müller évoluera en soutien de Robert Lewandowski, avec Serge Gnabry et Ivan Perisic sur les ailes. Comme Pavard et Lucas Hernandez, Kingsley Coman sera lui aussi remplaçant.

Composition Bayern Munich

Neuer (G - Cap.) - Kimmich, Boateng, Alaba, Davies - Goretzka, Thiago - Gnabry, Müller, Perisic - Lewandowski

