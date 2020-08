LIGUE DES CHAMPIONS - Antoine Griezmann est dans le onze de départ du FC Barcelone pour la réception de Naples (21h) en 8e de finale retour. Le Français accompagnera Lionel Messi et Luis Suarez en attaque. Ansu Fati débutera sur le banc des remplaçants, tout comme Riqui Puig. A Naples, Lorenzo Insigne est titulaire.

Quique Setién garde confiance en Antoine Griezmann. L'entraîneur barcelonais a aligné le Français dans son équipe de départ pour le rendez-vous capital face à Naples ce samedi (21h) en 8e de finale retour de la Ligue des champions. Grizou débutera vraisemblablement sur le côté gauche de l'attaque catalane, au sein d'un trio qu'il composera avec les incontournables Lionel Messi et Luis Suarez. A moins que l'Argentin ne joue un cran plus bas, en soutien d'un duo Suarez-Griezmann. Dans tous les cas, Ansu Fati fait les frais des choix de Sétien et débutera sur le banc.

Ligue des champions Inquiétude pour Cornet, incertain pour City IL Y A 24 MINUTES

Il y retrouvera une autre pépite de la Masia puisque Riqui Puig sera lui aussi remplaçant. Setién a choisi de titulariser Frenkie de Jong, Sergi Roberto et Ivan Rakitic pour animer l'entrejeu. Nelson Semedo débutera donc au poste d'arrière droit au sein d'une défense classique, avec Jordi Alba sur le côté gauche et une charnière Piqué-Lenglet pour protéger Marc-André ter Stegen.

Du côté de Naples, en ballotage défavorable après le nul concédé au San Paolo à l'aller (1-1), on retrouvera bien Lorenzo Insigne en attaque. En délicatesse avec ses adducteurs, l'international italien a suffisamment récupéré pour débuter avec Dries Mertens et Callejon au sein d'un trio qui devra impérativement forcer le verrou catalan et marquer au Camp Nou.

Play Icon WATCH Au Barça, l'impasse jusqu'en 2021 ? 00:04:07

Ligue des champions Les regrets de Sergio Ramos : "On est le Real, on doit tout gagner" IL Y A 3 HEURES