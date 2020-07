Houssem Aouar dribble Aaron Ramsey lors du huitième de finale de Ligue des champions entre Lyon et la Juventus, le 26 février 2020

LIGUE DES CHAMPIONS - Dans la foulée du tirage au sort vendredi, l'UEFA a dévoilé le calendrier exact de son Final 8 et des huitièmes de finale retour pas encore disputés. L'Olympique Lyonnais se déplacera à Turin le 7 août pour y affronter la Juventus à 21h, tandis que le quart de finale entre l'Atalanta et le PSG se déroulera le 12 août à Lisbonne, aussi à 21h.

La tableau du Final 8 est enfin connu. Vendredi, le tirage au sort de la suite et fin de l'édition 2019/2020 de la Ligue des champions s'est tenu à Nyon, en Suisse. L'Olympique Lyonnais, qui doit valider son ticket pour les quarts à Turin le 7 août prochain après leur victoire au match aller (1-0) face à la Juventus, héritera en cas de qualification du vainqueur du duel Manchester City/Real Madrid.

Le PSG, autre club français encore en lice, a eu un tirage au sort plus clément, et défiera l'Atalanta Bergame en quarts. Dans la foulée du tirage au sort, l'UEFA a dévoilé les dates et les horaires des rencontres. Les voici :

Serie A Un but sublime, un entraîneur conquis et un rythme retrouvé : Rabiot est enfin parti pour s’imposer 08/07/2020 À 10:14

Huitièmes de finale (matches retour)

Vendredi 7 août (21h00) :

Juventus (ITA) - Lyon (FRA) à Turin (1-0 pour Lyon à l'aller) à 21 heures.

Manchester City (ENG) - Real Madrid (ESP) à Manchester (2-1 pour City à l'aller).

Samedi 8 août (21h00) :

Bayern (GER) - Chelsea (ENG) à Munich (3-0 pour le Bayern à l'aller).

FC Barcelone (ESP) - Naples (ITA) à Barcelone (1-1 à l'aller).

Quarts de finale (match simple)

Mercredi 12 août (21h00) :

Atalanta Bergame (ITA) - Paris SG (FRA) au stade de la Luz à Lisbonne à 21 heures.

Jeudi 13 août (21h00) :

RB Leipzig (GER) - Atlético Madrid (ESP) au stade José-Alvalade à Lisbonne.

Vendredi 14 août (21h00) :

Naples (ITA) ou FC Barcelone (ESP) - Chelsea (ENG) ou Bayern Munich (GER) au stade de la Luz à Lisbonne.

Samedi 15 août (21h00) :

Real Madrid (ESP) ou Manchester City (ENG) - Lyon (FRA) ou Juventus Turin (ITA) au stade José-Alvalade à Lisbonne.

Demi-finales (match simple)

Mardi 18 août (21h00) :

RB Leipzig (GER) ou Atlético Madrid (ESP) - Atalanta Bergame (ITA) ou Paris SG (FRA) au stade de la Luz à Lisbonne.

Mercredi 19 août (21h00) :

Real Madrid (ESP)/Manchester City (ENG) ou Juventus Turin (ITA)/Lyon (FRA) - Naples (ITA)/FC Barcelone (ESP) ou Chelsea (ENG)/Bayern Munich (GER) au stade José-Alvalade à Lisbonne.

Finale :

La finale se disputera le dimanche 23 août (21h00) au stade de la Luz à Lisbonne.

Serie A Petit pont et lucarne : Rabiot ne pouvait rêver mieux pour son premier but avec la Juve 07/07/2020 À 21:54