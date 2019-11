Le Lille de 2018-2019 n’est presque plus. Derniers de leur groupe de Ligue des champions avec un seul petit point, les Lillois sont éliminés de la compétition, avant même de recevoir mercredi l’Ajax Amsterdam (21h). Les hommes de Christophe Galtier peuvent garder l’espoir d’une qualification en Ligue Europa, mais les planètes devront être alignées. Pour autant, l’issue de ce match pourrait être déterminante pour la suite de la saison.

Parce qu'il pourrait permettre à Galtier de re-motiver ses hommes et de profiter d’un souffle nouveau. Une victoire en dix matches toutes compétitions confondues, c’est la triste statistique que traîne le LOSC comme un boulet. Même un match nul contre le tombeur du Real Madrid et de la Juventus Turin la saison dernière serait serait une bouffée d’air frais pour les Dogues. Si par le plus grand des hasards, Lille l’emporte, et que Valence gagne contre Chelsea, l’option Ligue Europa serait même toujours d’actualité.

Victor Osimhen (Lille) à la lutte avec Gabriel Paulista et Geoffrey Kondogbia (Valence CF)Getty Images

Ce match sera important, oui, parce qu’au niveau du contenu et du résultat, il peut permettre d’enrayer ou au contraire de prolonger une spirale négative. Surtout qu’avec le retour de Victor Osimhen, Galtier aura l’occasion d’aligner son équipe-type. Néanmoins, le LOSC doit surtout se tourner désormais vers le Championnat, où il pointe à une triste dixième place avec 19 points. À trois points de la cinquième place, certes, mais aussi à trois points de la 16e place. L’année dernière, à la même période, les Lillois cumulaient 26 points.

Dernier dehors

Qu'elle est loin, la victoire des Dogues (5-1) sur les Parisiens. Le club a été battu par le PSG vendredi (2-0), mais ce n’est pas tant le résultat qui a inquiété. Plutôt le contenu du jeu. Galtier avait opté pour une équipe résolument tournée vers la défensive. Les Lillois sont tout simplement apparus incapables de rivaliser avec le leader du Championnat.

Christophe Galtier (OSC Lille)Getty Images

L’opération reconquête de la Ligue 1 commence dès samedi contre Dijon (20h). Les Lillois sont compétitifs à domicile (3e du championnat en comptant uniquement les matches à Pierre-Mauroy), mais les Dijonnais viennent de retourner une situation à leur désavantage contre Rennes (2-1), méfiance donc.

C’est surtout après que ça se complique pour les Dogues. Le LOSC se déplacera à Lyon pour la 16e journée, et à Monaco avant la trêve hivernale. Pour une équipe classée... dernière de Ligue 1 selon le nombre de points remportés à l’extérieur (seulement deux), la mission est très périlleuse. Les Lillois ont (presque) leur sort entre les mains, et ça commence mercredi.