LIGUE DES CHAMPIONS - Grâce à Raheem Sterling et Gabriel Jesus, qui ont profité de deux erreurs de Raphaël Varane, Manchester City a battu le Real Madrid sur le même score qu'à l'aller (2-1), vendredi à l'Etihad Stadium. Les Citizens valident leur ticket pour les quarts de finale, à Lisbonne.

Cinq mois et demi plus tard, Manchester City a fini le travail et fait subir à Zinédine Zidane sa première élimination de la Ligue des champions à la tête du Real Madrid. Vainqueurs, comme à l’aller, sur le score de 2 buts à 1, d’un Real pas assez dangereux devant et surtout plombé par deux erreurs de Raphaël Varane, les Citizens iront à Lisbonne disputer les quarts de finale face à l'OL, tombeur de la Juve.

Comme un symbole. En l’absence de son taulier Sergio Ramos, tous les observateurs avaient noté la pression qui reposait sur les épaules de Raphaël Varane, entre autres, pour réaliser l’exploit et renverser Manchester City, qui l’avait emporté à Bernabeu en février dernier. Mais c’est justement les deux bourdes commises par le champion du monde français à l’Etihad Stadium qui ont précipité la deuxième élimination consécutive des Merengue en huitième de finale de Ligue des champions.

Benzema a porté le Real, Varane l’a coulé

Loin de se reposer sur son but d’avance, Pep Guardiola avait intimé à ses hommes d’aller presser haut le Real dès le coup d’envoi, et cette tactique a payé. En difficulté, la base arrière du Real a fini par craquer lorsque son défenseur tricolore a été dépossédé du ballon par Gabriel Jesus dans sa surface, ce dernier offrant le but à un Raheem Sterling impassible (1-0, 9e). Une entame catastrophique dont la Maison Blanche a bien failli ne pas se relever, tandis que City a continué de se montrer dangereux par Sterling (14e, 15e, 19e)

Mais encore une fois, le champion d’Espagne a pu s’appuyer sur son meilleur buteur pour se remettre sur le chemin d’une qualification. Cette fois, c’est le choix de Zidane de titulariser Rodrygo plutôt que Vinicius qui a payé. Le Brésilien, lancé par Karim Benzema, a fait la différence côté droit avant de retrouver le Français, auteur du 65e but de sa carrière en C1 de la tête, au milieu de trois adversaires (1-1, 28e).

Un but qui a redonné de l’espoir aux Merengue, finalement plombés 40 minutes plus tard par un nouveau raté de leur numéro 5. Sur un ballon long, Varane a tenté de retrouver son gardien d’une tête, mal ajustée, que Gabriel Jesus a pu dévier au fond des filets (2-1, 68e). De toute façon, le Real n’a pas su, malgré un bon retour des vestiaires, mettre suffisamment le pied sur le ballon et surtout aller inquiéter Ederson, pour espérer mieux. A l’image d’un Eden Hazard fantomatique.

Ni l’entrée de Marco Asensio (61e), ni celles de Lucas Vazquez et Luka Jovic (83e) n’ont changé la physionomie de cette rencontre, où les Sky Blues auraient pu alourdir encore la marque (71e, 73e, 86e). Après son exploit face à la Juventus, Lyon devra donc affronter le 15 août prochain l’armada de Guardiola en quart de finale, une équipe qui vient d’envoyer un message fort en battant deux fois le club aux 13 titres de C1, ce qui n'avait plus été fait depuis 11 ans.

