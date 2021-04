Paris respire. A la veille de la réception du Bayern Munich, pour le quart de finale retour de la Ligue des champions, Mauricio Pochettino a pu enregistrer trois retours à l'entraînement : Marco Verratti, Alessandro Florenzi et Mauro Icardi. En plus de ces trois joueurs, l'entraîneur parisien pourra aussi compter sur le retour de Paredes face à Munich. Le milieu de terrain n'est plus suspendu.

Mais un joueur de taille a manqué à l'appel lundi matin. Il s'agit du capitaine parisien, Marquinhos. Touché à l'adducteur lors du match aller, le Brésilien ne semble pas être apte pour disputer le match retour face à Munich mardi. En défense centrale, Mauricio Pochettino devrait aligner Danilo aux côtés de Presnel Kimpembe.

