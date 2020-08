LIGUE DES CHAMPIONS - Battu par le Bayern Munich (0-3) en demi-finale, l'OL a pris la porte de la C1 ce mercredi soir. Si les regrets seront nombreux au vu des occasions ratées, Juninho, le directeur sportif des Gones, s'est dit "fier" de son équipe. Karl Toko Ekambi, lui, estime qu'il "aurait pu faire mieux".

Une image peut parfois vous hanter toute une vie. Demandez par exemple à André-Pierre Gignac, passé à quelques centimètres (et un poteau) de devenir le héros de tout un pays, en 2016, lors de la finale de l'Euro perdue par les Bleus face au Portugal. Mercredi soir, l'OL n'en gardera malheureusement pas qu'une seule. Certes battus par le Bayern Munich (0-3) en demi-finale de la Ligue des champions, les Gones auraient pu changer l'histoire du match si Memphis Depay avait concrétisé son face à face en tout début de match (4e). Ou alors si Karl Toko-Ekambi s'était montré plus adroit devant le but (17e, 59e). Des images qui vont rapidement devenir des (énormes) regrets.

"On est tous tristes, ce n’est pas facile, a expliqué Juninho au micro de RMC Sport.. Mais on sort avec la tête haute, je suis fier des joueurs, du staff. On accepte (...) Il faut beaucoup de réussite et d’efficacité pour battre une équipe comme ça. Peut-être que si on avait mis un ou deux buts en début de match… Je suis fier du groupe, je remercie les supporters pour leur soutien énorme, on a senti une énergie importante. On a bien démarré, avec deux-trois occasions, le poteau de Karl. Il faut au moins en mettre une. Il y a un écart (avec le Bayern)."

Après avoir souhaité "bonne chance au PSG" pour sa finale de dimanche, le dirigeant brésilien a fixé le cap à suivre pour l'OL. "Le but c’est de continuer le travail, tout de suite avec la Ligue 1 qui nous fait vivre et nous amène ici. Il n’y pas de cadeau. Il faut travailler. C'est un groupe qui manquait d'énergie collective, de métier, maintenant ils ont ça et si on continue, on retrouvera cette compétition le plus vite possible. On va se concentrer sur la Ligue 1, on va se concentrer, que ce soit face à Nîmes ou Bastia, sur le travail. Notre prochain adversaire, c'est Dijon, et il faudra avoir le même état d'esprit (...) Il y aura des départs, mais je ne suis pas inquiet. Je ne suis pas préoccupé par rapport au mercato", a-t-il assuré au micro de RMC.

Ekambi : "Il y a des soirs avec et des soirs sans"

Interrogé au coup de sifflet final, Karl Toko Ekambi est revenu sur ses occasions manquées. "On se dit qu'on aurait pu faire mieux, marquer des buts, moi le premier, a-t-il lâché. La réussite n'était pas de notre côté ce soir. On a loupé des occasions, il y a un grand gardien en face, le notre aussi a fait des arrêts. C'était un match ouvert, il y avait des occasions. Le Bayern n'était pas imbattable. On a bien joué, on a su jouer avec le ballon. Il y a des soirs avec et des soirs sans."

"On a bien démarré le match mais on a manqué d’efficacité, a regretté Kenny Tete. On doit retenir notre très bon parcours. L’atmosphère dans l’équipe était très bonne à Lisbonne. On a beaucoup appris. On doit continuer comme cela ensemble pour réaliser une grande saison." Quant à Anthony Lopes, il "espère" avoir rendu "fier" le peuple lyonnais. "Il faudra garder cette mentalité en championnat", a prévenu le gardien portugais, qui ne cache pas ses "regrets" après ce soir. Assez pour hanter les Lyonnais quelques nuits...

