LIGUE DES CHAMPIONS - Selon le Times, l'UEFA se penche actuellement sur le calendrier des prochaines coupes d'Europe. Aves les incertitudes liées à la clôture de la saison actuelle, l'instance songerait à raccourcir les processus de qualification et dans le pire des scénarios à supprimer les tours préliminaires.

L’UEFA doit aussi penser à la saison prochaine. Alors que la question de la possible reprise de l’édition 2019-2020 de la Ligue des champions est prégnante, l’instance européenne planche déjà sur l’opus suivant. Et selon The Times, elle envisage de raccourcir la phase de qualification… voire de la supprimer, ce qui vaudrait aussi pour la Ligue Europa. Conséquence : le Stade rennais, qui a obtenu son billet pour le troisième tour de qualification de la C1, grâce à sa 3e place en Ligue 1, serait notamment évincé de la plus grande compétition continentale.

Ligue des champions Lyon se rétracte : La date de Juve-OL "n'a pas encore été fixée" HIER À 13:48

D’après nos confrères de L’Equipe, l’hypothèse qui tient la corde est un allègement de cette phase de qualification, qui devait débuter dès le mois de juin par un tour préliminaire, et non sa suppression. Les affrontements se feraient sur un seul match disputé sur terrain neutre, et non via un format aller-retour.

Phase de groupes à partir du 20 octobre

Le report du début de la phase de groupes, du 15 septembre au 20 octobre, est la seule décision actée d’après plusieurs sources. Ce qui laisserait potentiellement un mois et demi voire deux mois pour condenser la phase de qualification, si celle-ci ne débutait qu'à l'issue de l'édition en cours, et à condition que la crise sanitaire que nous traversons permette sa tenue.

L’UEFA espère en effet boucler la Ligue des champions 2019-2020 lors du mois d'août. Le président lyonnais, Jean-Michel Aulas, a déclaré que le match retour des huitièmes de finale opposant son club à la Juventus avait été reprogrammé au 7 août à Turin, ce samedi sur RTL. Mais dès dimanche, le club rhodanien a rétropédalé, expliquant que la date n’avait pas été entérinée. Imbriqués, les dossiers des calendriers de la C1 en cours et de la suivante restent ainsi à l’étude.

Play Icon WATCH Aulas n'a pas tort sur toute la ligne : "Trois gros dangers guettent le foot français" 00:06:47

Ligue des champions Aulas l'annonce : le match contre la Juventus aura lieu le 7 août à Turin HIER À 17:35

Play Icon