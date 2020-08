LIGUE DES CHAMPIONS - A quelques heures du huitième de finale retour entre Manchester City et le Real Madrid, Gareth Bale, qui ne fait pas partie du groupe madrilène, a été vu en pleine partie de golf.

Voilà des images qui devraient encore faire jaser du côté de Madrid. Non convoqué dans le groupe madrilène pour le huitième de finale retour de Ligue des champions contre Manchester City, Gareth Bale ne semble pas en avoir été affecté outre mesure. Alors que ses coéquipiers tenteront dans quelques heures de renverser la tendance à l'Etihad Stadium après une défaite 2-1 à l'aller à domicile, l'attaquant gallois a été aperçu en pleine partie de golf, son autre passion, vendredi.

En conférence de presse, Zinédine Zidane avait confié jeudi que Bale n'avait pas fait le voyage en Angleterre parce qu'il avait "préféré ne pas jouer le match". Très peu utilisé depuis la reprise (seulement deux apparitions), le Gallois n'a pas fait beaucoup d'efforts pour cacher son indifférence et sa démobilisation ces dernières semaines, dormant par exemple ouvertement sur le banc des remplaçants.

Bale fait partie des joueurs qui devraient être placés sur la liste des transferts par le Real, contraint de se serrer la ceinture à cause de la crise économique liée au coronavirus. James Rodriguez est, lui aussi, considéré comme un indésirable et n'a pas fait non plus le déplacement.

