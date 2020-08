LIGUE DES CHAMPIONS - La C1 a permis à l’OL et au PSG de renflouer un peu leurs caisses, grâce aux différentes primes touchées en participant à la compétition. Les clubs doivent faire face à de lourdes pertes en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19 et ce prize-money n’est pas à négliger.

L’Olympique Lyonnais n’a pas perdu qu’une occasion de se qualifier en finale de la Ligue des champions mercredi après sa défaite face au Bayern Munich (3-0). Le club rhodanien a également perdu l’opportunité de mettre un peu plus de beurre dans les épinards - 15 millions d’euros plus précisément -, dans un contexte particulier marqué par d’importantes pertes financières à cause de la crise du Covid-19. Les Gones et le PSG, grâce à leur parcours en C1, ont pu endiguer une partie de ce déficit, grâce à un prize-money loin d’être négligeable.

Les gains pour une participation en Ligue des champions dépendent de quatre critères :

Une prime de participation fixe (15,25 millions d’euros),

Le parcours (2,7 millions d’euros pour une victoire, 900 000 d’euros pour un match nul, 9,5 millions d’euros pour une accession en 8es de finale, 10,5 pour les quarts et 12 pour les demi-finales),

Le coefficient UEFA,

Les droits télé.

Ajoutez à cela les revenus liés à la billetterie, et la C1 peut se revendiquer être très très lucrative pour les équipes qui y sont engagées et encore plus pour celles qui vont loin.

Plus de 130 millions pour le PSG

Grâce à leurs parcours respectifs, l’OL et le PSG sont assurés de toucher entre 60 et 90 millions d’euros pour le premier, plus de 130 millions d’euros pour le second. Ces sommes pourraient être réévaluées en raison d’un nombre réduit de match. Jean-Michel Aulas évoquait auprès du Progrès des "accords entre l'UEFA et les télés pour dégrader notamment les droits TV en l'absence de matchs retour, et les pertes de recettes de billetterie".

Suffisant pour éponger les pertes liées à l’arrêt du championnat, à l’absence de billetterie et à un marché des transferts au ralenti ? Aulas estime le manque à gagner de l’OL de l’ordre de 180 millions d’euros, alors que le budget de l'OL atteignait 310 millions d’euros en 2019-20. Cette somme sera évidemment la bienvenue et permettrait de compenser une bonne partie des pertes mais elle ne permettra pas aux Gones de compenser toutes les conséquences de la crise, ainsi que de la non-qualification en coupe européenne pour la saison prochaine.

Aulas et ses troupes vont devoir vendre, et vendre bien. Houssem Aouar et Moussa Dembélé, sûrement les deux joueurs les plus ‘bankable’ pourraient partir, Juninho ne s’en est - presque - pas caché mercredi après la demie : "Quand tu as des joueurs qui font une très bonne compétition comme celle-là, comme Moussa (Dembélé) et Houssem (Aouar)..."

Moins préoccupant pour Paris ?

Côté Paris, les sommes sont plus importantes, les conséquences un peu moins. Le budget du club de la capitale atteignait les 637 millions d’euros sur la saison 2019-20. Les pertes restent élevées, l'Équipe les estimait à plus de 215 millions d’euros.

Une victoire face au Bayern dimanche permettrait au PSG d’ajouter 19 millions d’euros à son prize-money (15 pour la qualification en finale + 4 pour un éventuel titre), de quoi dépasser les 150 millions d’euros de gains en Ligue des champions. Somme qui permettrait de limiter la casse. Le club de la capitale devra aussi se serrer la ceinture mais la situation est beaucoup moins préoccupante que pour l’OL, d’autant plus que sa puissance financière est bien plus importante.

