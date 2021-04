Le PSG se tient prêt. C'est en tout cas ce qu'ont voulu transmettre Maurico Pochettino et Presnel Kimpembe, lundi, en conférence de presse à la veille du quart de finale retour de la Ligue des champions face au Bayern Munich. Mais surtout, les Parisiens semblent avoir bien intégré que la victoire acquise au match aller n'est pas synonyme de qualification quasi certaine.

Eliminer le Bayern, ce serait quelque chose de grand

"Je pense toujours que c’est du 50/50. Les deux équipes peuvent passer. On respecte beaucoup le Bayern qui est pour moi la meilleure équipe d’Europe", a déclaré Mauricio Pochettino lundi. Avant d'assurer que le groupe était conscient de ses qualités : "Mais on a confiance dans notre force." Pour autant, l'entraîneur parisien ne veut pas se mettre dans la peau du favori pour la qualification, à un peu plus de 24 heures du coup d'envoi de ce choc européen : "Ça ne me dérange pas qu’on parle d’exploit parce qu’on connaît le favori. C’est (le Bayern, ndlr) le champion en titre. Nous sommes l’outsider."

Également présent en conférence de presse, Presnel Kimpembe a assuré que le groupe était très concentré avant d'aborder ce choc. "On est tous très bien, calme. Un peu d’excitation parce que c’est un grand match mais tout est fait sérieusement", a expliqué le défenseur parisien. "Pouvoir éliminer le Bayern, ce serait quelque chose de grand, c'est la meilleur équipe d'Europe en ce moment. Beaucoup de respect pour eux mais ça serait très bien de rentrer à la maison avec la qualification."

Verratti et Florenzi trop justes ?

Maurico Pochettino a profité de cette conférence de presse pour faire un point sur l'état de l'infirmerie parisienne. Marquinhos, qui ne s'est pas entraîné ce matin avec le reste de l'équipe, pourrait tout de même être dans le groupe pour le choc face au Bayern. Une décision sera prise mardi. Marco Verratti et Alessandro Florenzi, qui sortent tout juste d'une période d'isolement après un test positif au Covid-19, pourraient être trop juste pour débuter le match. Mauro Icardi est lui forfait.

