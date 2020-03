L'hypothèse d'un huis clos pour PSG-Dortmund est désormais bien réelle. "Il est encore trop tôt pour décider, mais a minima le match se tiendra", a assuré ce mardi, en conférence de presse, Roxana Maracineanu, alors que la propagation du coronavirus s'intensifie en France. La ministre des Sports a donné le même avis que l'UEFA qui, selon les informations de l'Equipe, souhaite éviter un report de ce match des huitièmes de finale retour de Ligue des champions pour qu'il n'y ait pas de surcharge du calendrier.

"Après, tout est étudié au cas par cas et le match est dans une semaine. On verra comment la situation évolue et on en parlera", a ajouté par ailleurs la ministre des Sports. Le Parc des Princes sans ses supporters ? Marquinhos ne l'entend pas de cette oreille et l'a fait savoir sur RMC après le match PSG-Dijon samedi dernier. "Si c'est à huis clos, c'est mieux de reporter le match car eux (les joueur de Dortmund) ont eu leurs supporters, a indiqué le Brésilien. Nous voulons aussi avoir nos supporters à nos côtés."