En février 2016, Serge Aurier avait défrayé la chronique en insultant Laurent Blanc sur l'application Periscope. Quatre ans après les faits, le nouvel arrière droit de Tottenham est longuement revenu sur cette affaire dans une interview accordée à France Football. "C'est comme si une application sortait aujourd'hui. Comme tout le monde, on la découvre, on télécharge, on se met dessus et on ne sait pas ce qu'il se passe, explique-t-il dans un premier temps. La vidéo, elle a duré plus de deux heures ! Mais les gens en ont pris dix minutes. Même pas ! Je ne suis même pas concentré parce que je joue à la PlayStation... Je réponds à des questions, je ne calcule même pas."

L'ancien joueur du PSG s'est ensuite confié sur les conséquences de cette affaire. "J'étais tout seul au milieu d'une foule qui me jetait des pierres. Il n'y avait personne pour me sauver. Il n'y avait que moi, se souvient l'international ivoirien (50 sélections). Aujourd'hui, les gens en parlent encore. Moi-même, je me dis que ça ne finira jamais." Mis à l'écart pour le 8e de finale aller de C1 contre Chelsea, Serge Aurier avait réintégré l'équipe quelques semaines plus tard et Blanc l'avait même titularisé pour le quart de finale retour face à Manchester City dans un schéma en 3-5-2 qui avait fait polémique. Il avait ensuite quitté le club à l'été 2017 au terme d'une saison qui avait laissé des traces après la remontada à Barcelone et la perte du titre en Ligue 1 face à l'AS Monaco.

En regardant derrière lui, Serge Aurier préfère se remémorer ses plus beaux souvenirs au PSG. "J'étais fier de jouer dans ma ville, fier de l'importance que j'ai commencé à prendre. J'étais tellement content que rien ne pouvait m'arrêter", a-t-il déclaré, soulignant au passage "qu'il n'y en avait pas beaucoup qui avaient l'amour du maillot". Désormais à Tottenham, où il affrontera Leipzig en 8e de finale de C1, Serge Aurier continue de suivre assidument les résultats du PSG. D'ailleurs, il voit son ancien club "aller loin" cette année en Ligue des champions.