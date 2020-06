LIGUE DES CHAMPIONS - Vendredi, Thomas Tuchel est revenu sur les départs d'Edinson Cavani et Thomas Meunier, tous les deux en fin de contrat et qui ont refusé de prolonger pour jouer la C1 en août avec le PSG. Le coach allemand a concédé que ça allait "être plus difficile" sans eux.

L'entraîneur du PSG, Thomas Tuchel, a reconnu vendredi qu'il allait être "plus difficile" pour son équipe de gagner la Ligue des champions en août, sans Edinson Cavani, Thomas Meunier et Tanguy Kouassi qui ont quitté le club. "Si ce sera plus difficile en Ligue des champions, clairement oui, mais si c'est impossible, non", a déclaré le technicien allemand, pour sa première conférence de presse en plus de trois mois.

"Est-ce que ces joueurs vont nous manquer ? Oui, parce qu'ils sont une part importante pour créer le 'spirit' et la qualité qui nous ont menés en quarts de finale", a-t-il poursuivi. Le PSG a repris lundi l'entraînement sans son buteur Cavani, ni son latéral droit Meunier, qui n'ont pas prolongé leur contrat expirant au 30 juin. Les jeunes Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche ont aussi déserté le Camp des loges, après l'échec des négociations pour passer professionnel.

C'est donc avec un groupe restreint, et sans la possibilité de recruter, que le PSG abordera son quart de finale de C1 à Lisbonne, dans le cadre d'un inédit tournoi à huit équipes (12-23 août). Auparavant, le champion de France aura joué les finales de Coupe de France (contre Saint-Etienne, le 24 juillet) et Coupe de la Ligue (contre Lyon, le 31 juillet), au coeur d'un été qui s'annonce très chargé. "Nous sommes capables, comme les sept autres équipes, de gagner la compétition. Je suis convaincu qu'on va être fort. On doit préparer cette équipe pour les deux finales et retrouver notre 'spirit', qui était exceptionnel", a assuré Tuchel.

Le coach allemand est également revenu sur la situation de Kouassi, le prometteur défenseur de 18 ans qu'il avait commencé à faire jouer la saison dernière. Celui-ci est proche de s'engager avec le Bayern Munich, selon plusieurs médias. "Ce n'était pas le moment de quitter le club, pas du tout. On a eu confiance en lui, il a eu des minutes. C'était possible pour lui de jouer au milieu comme un 6, ou comme défenseur central. C'était vraiment un joueur clé. Je ne peux pas comprendre, je suis triste, mais OK, c'est comme ça."

