LIGUE DES CHAMPIONS - Le PSG a donc hérité du novice de l'Atalanta Bergame en quarts de finale de C1. Un tirage abordable mais la méfiance est évidemment de mise dans les rangs parisiens.

Pas de doute, le Paris Saint-Germain a eu un peu de chance pour le tirage au sort des quarts de finale de Ligue des champions. En se voyant offrir l'Atalanta Bergame, le club parisien a surtout évité les gros comme le Real Madrid ou le Bayern Munich. Néanmoins, sur un match simple, les dirigeants parisiens se méfient de l'une des plus belles équipes d'Europe.

"C'est un tirage compliqué", a réagi immédiatement Thomas Tuchel au micro de PSG TV. Décrivant son adversaire, le technicien allemand a évoqué une équipe "spectaculaire qui attaque, qui attaque...". Même message du côté de Nasser Al-Kheläifi sur le site officiel du PSG. "Nous aurons une confrontation très intéressante avec cette équipe de l’Atalanta Bergame, débute-t-il. C’est un adversaire qu’on respectera, comme nous le faisons toujours, et qui confirme cette année sa présence parmi les meilleures équipes italiennes du moment."

Pour tous, ce tirage au sort signifie que le retour de la plus belle compétition de clubs n'est pas loin. Et ça c'est un vrai bonheur. "Nous avons hâte de retrouver le parfum si particulier de cette compétition, sourit le Président. [...] Nos joueurs et notre staff sont [...] mettront tout leur cœur pour honorer notre maillot en Ligue des champions". De son côté Thomas Tuchel, on apprécie qu'il y aie encore quelques semaines de préparation, une montée en puissance qui passera par les finales de Coupe de France et de la Ligue (contre Saint-Etienne et Lyon fin juillet). L'Allemand est surtout heureux de savoir ce qui l'attend : "ça commence maintenant. Il y a de l'excitation"

