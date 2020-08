LIGUE DES CHAMPIONS - Quelle soirée compliquée pour le PSG ! Compliquée mais heureuse. Le club de la capitale s'est qualifié, au bout du suspense pour les demies du Final 8. Les Parisiens peuvent remercier Marquinhos (90e) et Choupo Moting (93e), tous les deux buteurs et sauveurs de leur équipe. Côté Dea, c'est Pasalic qui avait ouvert le score (27e).

Ce PSG est décidemment illisible. Mais miraculé. Et c'est bien l'essentiel. Car, au bout du bout d'un match sans queue ni tête, le PSG a fini par se qualifier pour les demi-finales ! Mené jusqu’à la 90e minute par un but de Mario Pasalic (1-0, 27e), les Parisiens ont renversé l’Atalanta Bergame en trois minutes. Et le héros du match se nomme … Eric Choupo-Moting. Alors que l’on attendait Neymar, maladroit comme rarement, ou Kylian Mbappé, le Camerounais est finalement l’homme du match pour les champions de France. À l’origine de l’égalisation de Marquinhos (1-1, 90e), il a été à la réception du centre de Mbappé pour envoyer le PSG dans le dernier carré (2-1, 90e+3). Une fin de match folle mais surtout une vraie libération. Paris est en demie pour la première fois depuis 1995 !

Ligue des champions Neymar partage avec Choupo-Moting son trophée d'homme du match IL Y A 4 MINUTES

Paris a tardé pour marquer et pourtant... L'ouverture du score aurait pu avoir lieu dès la 4e minute. Comment pouvait-on imaginer que Neymar allait manquer ce face à face devant Sportiello ? Parti seul dans l'axe, le Brésilien a eu du temps pour penser à ce qu'il allait faire. Peut-être trop d'ailleurs et son pied ouvert envoyait le ballon à droite du but. De l'autre côté, Keylor Navas se montrait décisif (11e, 13e) mais il ne pouvait rien sur l'ouverture du score de Mario Pasalic (27e). Un peu de réussite pour hériter du ballon suite à un dégagement de Kimpembe contré et beaucoup de talent pour expédier le ballon dans la lucarne opposée, le Croate donnait à Bergame un avantage finalement logique.

Neymar, détonateur maladroit

Sonné, pris dans l'étau d'un pressing étouffant, Paris souffrait même si Neymar brillait tout autant pour casser les lignes qu'il manquait d'inspiration pour conclure les actions (28e, 42e). Ce double sentiment d'incompréhension et de solitude donnait à son match une teinte particulière. A ses côtés, Icardi était transparent et Sarabia à l'envers. Il est rapidement devenu évident qu'il manquait à Batman son Robin, un certain Kylian Mbappé. Tuchel l'a fait entrer à l'heure de jeu, comme il l'avait annoncé.

Mbappé, Neymar - Atalanta-PSG - Champions League 2019/2020 - Getty Images Crédit: Getty Images

L'entrée en jeu de l'international français a changé le visage du Paris Saint-Germain mais aussi celui de l'Atalanta Bergame qui a reculé de quelques mètres face à la vélocité d'un Mbappé rapidement en jambes. Mais les minutes défilaient et l'issue semblait devoir être inéluctable. Encore une fois pensait-on. L'imbroglio autour de la blessure de Keylor Navas, resté huit minutes sur le terrain après avoir signalé une gêne au genou, renvoyait aux errements passés du PSG. C'était avant l'entrée du sauveur du soir : Eric Choupo-Moting.

Choupo-Moting, héros surprise

Avant la rencontre, vous n'auriez trouvé que peu de monde pour miser sur une entrée décisif d'Eric Choupo-Moting. C'est à dix minutes de la fin de la rencontre que Tuchel l'a lancé, en remplacement d'un Icardi décidément fantôme. Apparemment motivé et loin d'être résigné, Choupo a fait du Choupo. Tantôt maladroit, tanôt présent au bon endroit. Sur l'égalisation, c'est lui qui trouve Neymar dans la surface. La reprise du Brésilien était ratée ? Marquinhos rôdait pour pousser le ballon dans le but, bien aidé par Caldara (90e). Son quart d'heure de gloire avait débuté.

Fatigué, l'Atalanta Bergame devait savoir qu'une égalisation serait synonyme d'élimination, tôt ou tard. Alors que la prolongation se profilait, Kehrer récupérait un ballon à l'entrée de la surface avant de le transmettre à Neymar sur la gauche. La relation du Brésilien avec Kylian Mbappé, lancé dans la surface, faisait mouche. Ce dernier trouvait un Choupo-Moting en avance qui offrait la qualification pour les 50 ans du club parisien (90e+3). Pour leur première demi-finale depuis 1995, les Parisiens affronteront le vainqueur de Leipzig-Atlético de Madrid. La finale de la Ligue des champions n’est plus qu’à un match. L'histoire est en marche.

Paris Saint-Germain's Cameroon forward Eric Maxim Choupo-Moting celebrates after scoring a goal during the UEFA Champions League quarter-final football match between Atalanta and Paris Saint-Germain at the Luz Stadium in Lisbon on August 12, 2020. Crédit: Getty Images

Ligue des champions Le PSG est mené par l'Atalanta, Neymar a trop gâché : Suivez le match en direct IL Y A 2 HEURES