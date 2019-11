Encore une fois, comme depuis le début de la phase de groupes, la marche était trop haute pour Lille. Le LOSC a subi logiquement la loi de l'Ajax Amsterdam (0-2), emmené par un Hakim Ziyech de gala (un but, une passe décisive) mardi soir dans son stade Pierre-Mauroy. Avec cette défaite, les Lillois ont fait définitivement une croix sur un reversement en Ligue Europa. Les Hollandais, eux, ont pris la tête de leur groupe avant la dernière journée et sont en ballottage favorable afin de rallier les huitièmes de finale.

Trop tendre, trop timoré, trop juste, Lille a une nouvelle fois affiché ses limites sur la scène européenne. Ce constat a été confirmé après à peine deux minutes de jeu quand Ziyech est venu cueillir à froid les Dogues à la conclusion d'une belle action collective (0-1, 2e). Les hommes de Christophe Galtier ont tenté de réagir en mettant de l'agressivité, et même un peu trop à l'image d'un Victor Osihem particulièrement nerveux et averti (37e). L'attaquant nigérian était notamment entouré de Jonathan Ikoné et de Jonathan Bamba, et les deux comparses qui avaient crevé l'écran la saison dernière (avec Nicolas Pépé) se sont montrés bien maladroits.

Chacun s'est fendu d'un énorme raté seul devant le but. Le premier (50e) imitant le second (30e) sur deux actions qui se ressemblaient comme deux gouttes d'eau. Et quand on ne convertit pas ses occasions, on se fait forcément sanctionner. Surtout en Ligue des champions. Ziyech a déposé un centre parfait pour Quincy Promes (0-2, 59e) pour définitivement mettre l'Ajax à l'abri, qui a ensuite expédié les affaires courantes. Le champion des Pays-Bas aurait même pu s'imposer plus largement si Van de Beek n'avait pas trouvé le poteau (84e) ou si le VAR n'avait pas refusé à juste titre un but de Ziyech pour une main du Marocain (77e).

Plus d'infos à suivre...