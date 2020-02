Un seul petit match. Et déjà une titularisation en Ligue des champions. Bruno Guimaraes va débuter ce mercredi soir en huitièmes de finale de la Ligue des champions face à la Juventus. Le Brésilien, recruté cet hiver, n'a pourtant disputé qu'une seule rencontre avec Lyon, face à Metz ce weekend. Mais c'est suffisant pour convaincre Rudi Garcia de le préférer à Thiago Mendes pour accompagner Lucas Tousart au milieu.

Derrière, l'OL présentera une défense à trois avec Denayer, Marcelo, Marçal. Et donc Léo Dubois et Maxwell Cornet pour animer les côtés lyonnais. Là aussi, comme le weekend dernier face aux Lorrains. Au final, le seul changement par rapport à la dernière sortie des Lyonnais est la présence de Houssem Aouar au cœur du jeu à la place de Martin Terrier.

A la Juventus, Adrien Rabiot va débuter. Blaise Matuidi en fait les frais et commence cette rencontre en tant que remplaçant. Et devant, Maurizio Sarri a choisi d'aligner Paulo Dybala en pointe avec Cristiano Ronaldo et Cuadrado, laissant Gonzalo Higuain sur la touche.