Malgré le huis clos, les supporters parisiens seront bien présents devant le Parc des Princes

Même dans un stade vide, le PSG entendra ses supporters. Mardi, en début de soirée, la préfecture de police de Paris a autorisé les supporters parisiens à se rassembler devant le Parc des Princes pour encourager leurs joueurs malgré le huis clos. Cette autoristation fait suite à une demande du CUP (Collectif Ultras Paris). La préfecture a indiqué à RMC Sport qu'un "dispositif adapté" sera mise en place pour "sécuriser" cette manifestation.

Les supporters ont rendez-vous à 19h

Suite à cette autorisation, le CUP a publié un communiqué sur ses réseaux sociaux pour appeler au rassemblement les supporters parisiens : "Nous, Collectif Ultras Paris, lançons un appel au peuple parisien afin d'apporter un soutient inconditionnel à notre équipe devant le Virage Auteuil. Leur décision de huis clos ne sera en rien une barrière pour notre détermination à pousser notre équipe à la qualification."

Dans son communiqué, le collectif invite les supporters parisiens à se regrouper dès 19h au niveau de la fontaine de la Porte d'Auteuil, non loin de leur virage. "Nous avons besoin du peuple parisien: ultras, supporters et amoureux du PSG, nous appelons à une mobilisation sans précédent" a indiqué le CUP. Dans son édition du jour, Le Parisien annonce que 2000 à 3000 supporters seront attendus aux abords du stade mercredi soir.

" Faire attention aux règles de sécurité et de responsabilité personnelle "

La ministre des sports Roxana Maracineanu a réagi à l'annonce de cette manifestation : "Se rassembler pour manifester son soutien à l'équipe de coeur, pourquoi pas, mais en faisant attention aux règles de sécurité et de responsabilité personnelle pour éviter toute propagation du virus (...) Il faut éviter tout impact sur l'ordre public qui pourrait être dommageable pour les supporters et les quartiers autour du stade". Dès 19h, les supporters se retrouveront donc autour du Parc des Princes pour encourager leurs joueurs. Et espérer une qualification pour le prochain tour.