LIGUE DES CHAMPIONS - Quelques minutes après la victoire du Bayern Munich sur le Paris Saint-Germain en finale de C1 (1-0), Manuel Neuer s'est localisé, sur les réseaux sociaux, au Stade Vélodrome en postant des photos de son équipe avec la coupe aux grande oreilles. Un troll sublime, tout en délicatesse.

On connaissait la muraille Neuer. On découvre le chambreur Manuel. Après la victoire du Bayern Munich face au Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des champions dimanche (1-0), le gardien et capitaine bavarois n'a pas manqué de chambrer l'équipe parisienne. Il a posté, sur son profil Instagram une photo de lui avec la coupe aux grandes oreilles. Jusque là rien de plus normal. Mais en y regardant de plus près, on s'aperçoit que Neuer s'est localisé... au Stade Vélodrome.

Un troll sublime pour celui qui a réalisé encore une fois une prestation XXL pour permettre à la formation allemande de remporter pour la sixième fois de son histoire la plus prestigieuse des compétitions européennes.

