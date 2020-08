TRANSFERTS - Le départ que toute la Catalogne redoute. Selon le journaliste Marcelo Bechler (Esporte Interativo), l'homme qui avait annoncé le départ Neymar au PSG à l'été 2017, Lionel Messi songe à quitter le FC Barcelone dès cet été après la saison ratée du club catalan, impacté par de graves problèmes structurels. L'Argentin ne croit plus au projet de son club de toujours.

Coup de tonnerre en prévision au Barça ? Alors que le club catalan traverse une crise sportive et institutionnelle inédite depuis l’humiliation subie face au Bayern Munich (8-2) en quarts de finale de la Ligue des champions, Lionel Messi aurait décidé de quitter le club. Pas l’été prochain, date de sa fin de contrat. Mais dès cette année, comme l’indique le journaliste brésilien Marcelo Bechler (Esporte Interativo), qui avait notamment annoncé en premier le départ de Neymar au Paris Saint-Germain lors de l'été 2017.

"L'information que nous avons à Barcelone aujourd'hui, dimanche 16 août 2020, est que Lionel Messi souhaite quitter Barcelone maintenant. Et la direction du Barça a déjà été mise au courant. Messi a encore trois ou quatre belles années devant lui, et le projet du Barça ne lui plait pas. Bien sûr, nous devons assurer l'anonymat à notre source mais il s'agit d'une source interne au club. Qui nous a dit, en off "En tant d'années ici, je n'ai jamais vu Messi aussi éloigné du Barça", a raconté le journaliste dans sa vidéo postée sur Twitter dimanche soir.

Il a ensuite entrouvert la porte d'un possible retournement de situation, mais qui passerait par une révolution, comprendre une convocation des élections anticipées pour former un nouveau board. "C'est une information d'une personne du club (Camp Nou). Messi veut quitter Barcelone. Il a une clause libératoire de 700 millions d'euros. Pour la prochaine saison, le projet n'est pas passé par lui et il ne croit pas en ce projet. La défaite 8-2 est aussi un motif. Le Barça peut encore lui faire changer d'avis. Il peut. Comment ? Difficile de le savoir..."

Messi envoyé à l’Inter Miami et Manchester City récemment

Ce n'est pas la première fois que le départ de l'Argentin est dans l'air du temps en Catalogne. Le 3 juillet dernier, la Cadena SER avait envisagé ce scénario de manière très sérieuse alors que le Barça était en crise et tout proche de perdre le titre en Liga au profit du Real Madrid. La radio évoquait l'idée suivante : Messi avait gêlé les négociations pour la prolongation de son contrat afin de partir libre en juin 2021, à la fin de celui-ci.

Apparu particulièrement touché et désabusé face au club allemand vendredi, l’Argentin est surtout en conflit avec sa direction depuis plusieurs mois. Le n°10 ne se retrouve visiblement plus dans le projet des Blaugrana. Dimanche matin, la presse catalane évoquait une réunion de crise prévue lundi pour évoquer le départ de Quique Setién, la tenue d’élections anticipées mais également… la prolongation de Messi. Ce qui n’est donc clairement pas la tendance dans la tête de la Pulga.

Setién, Messi et élections anticipées : réunion de crise lundi pour le Barça

Alors que RMC l’envoyait du côté de l’Inter Miami en 2021, le Daily Mirror affirme de son côté que Manchester City serait en pole position pour accueillir le gaucher s’il décidait de quitter son club de toujours dans les prochaines semaines. Une rumeur qui aurait été qualifiée de farfelue il y a peu. Mais qui pourrait se transformer en séisme à l’échelle du football européen.

