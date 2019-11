"Neymar n'est pas simple à gérer", "Mbappé peut mieux faire" : Tuchel avait des messages à passer

C'est une petite déclaration qui risque de faire grand bruit. Dans un entretien accordé à France Info, Thomas Tuchel, alors interrogé sur le cas Neymar, a expliqué que ce dernier devait se montrer moins "provocateur". "Un joueur pas toujours simple à gérer ? Pas simple du tout ! Il a un grand, grand cœur, mais malheureusement, il ne montre pas toujours qu'il est un garçon généreux, fiable. Parfois, il est provocateur et c'est super dommage parce que ce n'est pas nécessaire", a ainsi confié l'entraîneur du PSG.

Mbappé "peut" et "doit" mieux faire

Pour effacer cet aspect de la star brésilienne, le technicien allemand assure lui dire directement. "Oui, oui, je lui dis. On rigole beaucoup ensemble et j'essaie toujours de dire la vérité. Il l'accepte, mais c'est difficile. "Ney" est provocateur quand il sent que quelque chose ne va pas bien. Pas quand il est tranquille", affirme-t-il.

Enfin, concernant Kylian Mbappé, Tuchel estime que le champion du monde "peut clairement mieux faire". "Il doit et il peut. Il a la possibilité de tout gagner, en individuel et en équipe. C'est un joueur clé pour nous. Ce n'est pas possible de gagner quelque chose sans "Ney" ou sans Kylian, assure l'Allemand. Ce sont des joueurs vraiment exceptionnels. Vraiment exceptionnels. Mbappé est super jeune. Il doit se protéger et s'améliorer chaque jour. Il peut tout gagner."