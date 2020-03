Neymar, et si tout commençait vraiment maintenant ?

Arrêtons un peu de parler du coronavirus. De cette frustration de voir un tel choc se disputer dans un Parc des Princes vide. Ou des démons passés des Parisiens. Et revenons à l'essentiel, ce match crucial pour Paris. Avec un constat : cette rencontre doit être celle d'un homme : Neymar. Pour le PSG, il ne peut en être autrement. Si Paris a fait de lui le joueur le plus cher de l'histoire (222 M EUR), ce n'est évidemment pas pour le voir marcher sur la L1. Mais pour qu'il aide la formation parisienne à passer un cap dans cette compétition continentale qui le fait tant rêver. Il est temps de mettre tout cela en pratique. Et de chasser les frustrations passées.

C'est un petit événement. Pour la première fois, le champion de France va pouvoir compter sur le talent de son international auriverde dans un huitième de finale retour. Depuis son transfert record, Neymar a en effet pris la mauvaise habitude d'être à l'infirmerie au mois de mars. Et de regarder comme un simple spectateur ses coéquipiers dire adieu à leurs rêves dans ces soirées où l'air se raréfie. A Madrid en 2018 puis lors des deux duels face à Manchester United en 2019, il avait le pied dans le plâtre, la faute à deux graves blessures. Mais cette fois, son corps a décidé de laisser un peu souffler les Parisiens. Alors, tous les regards seront tournés vers lui. Peut-être un peu plus encore vu le contexte.

NeymarGetty Images

Le "franchise player"

Le passé, avec ces absences récurrentes ces deux dernières saisons qui ont tant frustré Paris, rend sa présence si particulière. Mais il n'y a pas que ça. L'incertitude sur la forme de Kylian Mbappé ne fait que donner un peu plus d'ampleur à cette attente énorme sur son cas. Tout comme sa sortie devant les micros après le match aller. S'il a inscrit le but de l'espoir (2-1), il avait aussi regretté d'avoir été mis dans le formol par le board parisien pendant trop de matches à son goût avant ce duel tant attendu en raison de sa blessure aux côtes. Ce qui avait cassé son excellente dynamique du mois de janvier et rappelé toute la psychose autour de sa personne.

Alors bien sûr, le report du match face à Strasbourg samedi ne lui a pas permis de monter en puissance comme il l'espérait. Cependant, ce n’est pas une excuse. Et ce sera bien à lui de prendre les clefs de l'attaque parisienne. Comme toujours quand il est là. Dès qu'il est sur la pelouse, Ney reste la pierre angulaire du jeu parisien. C'est le joueur le plus recherché. Le "franchise player", comme disent les amateurs de NBA. "Il est notre clef pour avoir des performances et des résultats extraordinaires", a résumé Thomas Tuchel la semaine passée. Son talent l'explique. Tout comme son expérience.

NeymarGetty Images

Ne pas oublier son passé en C1

S'il n'a pas pu le démontrer encore à Paris dans les matches qui comptent vraiment et font l'histoire, Neymar a clairement tout pour être le facteur X d'une équipe en Ligue des champions. On peut l'écrire sans trembler puisqu'il l'a déjà démontré dans le passé. Certes, ce n'était pas avec la même formation. Mais quand même, ça a marqué les esprits.

Rappelez-vous, il avait notamment été l'homme de le Remontada avec Barcelone face à Paris (6-1) avec deux buts et deux passes décisives. Et en 2015, il avait été étincelant lors de la campagne victorieuse des Catalans en étant décisif lors des cinq derniers matches (7 buts). Troisième du Ballon d'Or cette année-là, le Brésilien avait alors été un peu plus que le lieutenant de luxe de Messi. C'est aussi pour ça que Paris avait cassé sa tirelire pour le piquer au Barça. Aujourd'hui, il serait bon de le rappeler lors de ce huitième de finale retour. Car malgré des statistiques impressionnantes, son histoire à Paris n'a rien d'idyllique pour le moment.

Plus que ses blessures ou son rythme de vie, l'été passé a même provoqué une cassure avec une partie des supporters. Alors que ça n'a jamais été l'amour fou, ses envies d'ailleurs et ses déclarations sur la Remontada ("Le meilleur souvenir" de sa carrière) ont été moyennement appréciées, sans grande surprise. Peut-il encore reconquérir le public parisien ? Une sortie de haute volée ce mercredi soir pour permettre au PSG de retrouver enfin le Top 8 européen pour la première fois depuis 2016 serait en tout cas bienvenue. Histoire d'écrire enfin les pages que le PSG espérait vraiment ajouter à son livre d’or en se l'offrant.