C'est une nouvelle qui pourrait peser lourd dans la saison du Bayern Munich. Le champion d'Europe en titre sera en effet privé de Robert Lewandowski pour les quarts de finale de la Ligue des champions face au PSG (ndlr : le 7 avril à domicile et le 13 à Paris). Le club bavarois a confirmé ce mardi que l'attaquant de 32 ans serait absent des terrains pendant quatre semaines à cause d'une blessure au ligament du genou droit. Le serial buteur va aussi manquer deux matches très importants en Bundesliga, sur les pelouses de Leipzig (2e) et Wolfsbourg (3e).