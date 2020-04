Malgré l'épidémie de coronavirus, les joueurs du Bayern Munich ont pu reprendre un semblant d'entraînement, selon des mesures très strictes. Lucas Hernandez, international français et défenseur munichois, est revenu sur son quotidien auprès de l'Equipe, mais s'est aussi livré sur la suite de la saison et surtout la Ligue des champions. Pour lui, la compétition ne pourra pas être terminée dans les temps.

En plus de l'argument du calendrier : "Tout ça va être dur à caser en plus d'une éventuelle fin de Championnat", le champions du monde de 24 ans estime qu'il sera "difficile de tous sortir en même temps du confinement, d'avoir des états de forme semblables mais aussi tout simplement de se retrouver, de pouvoir voyager en Italie, en Espagne, en Angleterre ou en France". Il n'y a qu'en Allemagne que les joueurs ont pu recommencer à s'entraîner hors de leur domicile. Il conclut : "Je pense que la Ligue des champions sera impossible à finir dans les temps, surtout si on privilégie la fin des Championnats."